Рождество будет «белым» — прогноз

Новости Латвия | 17 декабря 2018 | 18:31

На этой рабочей неделе холода усилятся, в выходные станет теплее. Однако Рождество в Латвии будет снежным, свидетельствуют прогнозы.

Во вторник снеговые облака из Латвии уйдут, и неделя пройдет без существенных осадков, местами небо прояснится. Дуть будет в основном южный, юго-восточный ветер, он слабого до умеренного.

Во вторник и в среду температура воздуха ранним утром снизится до -3... -8 градусов, местами на побережье она составит около нуля. Днем будет лишь на 1-2 градуса теплее.

Во второй половине рабочей недели станет холоднее, ночью будет -5... -10 градусов, местами в Видземе и Латгале температура опустится на несколько градусов ниже. Днем холод сохранится, но снег идти не будет, в некоторых районах выглянет солнце.

С началом длинных выходных в Латвии станет теплее, местами пройдет снег, однако небольшая оттепель возможна только на побережье Курземе: снежный покров сохранится, а кое-где вырастет.

LSM



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