Америкс уходит с поста вице-мэра Риги

Новости Латвия | 17 декабря 2018 | 18:27

На специально созванной пресс-конференции вице-мэр Риги Андрис Америкс заявил, что никоим образом не связан с предпринимателем Марисом Мартинсонсом. Политик также добавил, что считает происходящее вокруг Rīgas satiksme угрозой себе и партии, поэтому решает уйти с поста вице-мэра, оставшись при этом депутатом думы.

Америкс подчеркнул, что не связан с закупками Rīgas satiksme, как и с касающимися их возможными нарушениями закона, которые в данный момент расследуют. Политик добавил, что в это процессе никакого статуса у него нет.

По его словам, он уходит, поскольку видит скандал угрозой для репутации — и собственной, и своей партии, и Рижской думы.

Америкс прокомментировал и информацию о своей возможной связи с бизнесменом Марисом Мартинсоном. «С предпринимателем Марисом Мартинсонсом я знаком несколько лет, даже десять лет. Я считаю, что мое знакомство с Марисом Мартинсонсом — причина всех подозрений в отношении меня.... Никогда, с тех пор, как его знаю, я не участвовал ни в каких незаконных сделках и им не способствовал», — подчеркнул Америкс.

Он добавил, что все операции указаны в декларации должностного лица — и в ней нарушений ответственные ведомства не нашли.

В ближайшее время думская коалиция выдвинет на эту должность нового кандидата.

Работа Америкса на других связанных с Рижской думой постах не обсуждалась. «В этой ситуации чисто по-человечески могу сказать, что мне жаль. Мы с ним работали уже практически 10 лет», — отметил мэр Риги Нил Ушаков. Он добавил, что уважает это решение.

Он указал, что не призывал Америкса идти на такой шаг.

Как ранее писал Rus.lsm.lv, имена Америкса и Мартинсона фигурировали в истории с компанией быстрых кредитов AS 4Finance — первый давал ей деньги в долг, хотя и окольным путем — через белизский оффшор Prosperity Financing Limited, а офшор, в свою очередь, судя по раскопанным журналистами документам («мальтийским файлам»), был связан с бизнесменом Марисом Мартинсоном. Ранее Америкс от подробных комментариев отказался.

Как уже сообщал Rus.lsm.lv, антикоррупционное бюро (KNAB) задержало бизнесмена Мариса Мартинсона 11 декабря. Однако на сей раз, по данным LTV, дело, по которому предприниматель задержан, не связано с уголовным процессом отстраненного от выполнения должностных обязанностей президента Банка Латвии Илмара Римшевича.

Скандал разразился вокруг коррупционных схем при проведении конкурсов для нужд муниципального предприятия Rīgas satiksme. Правление компании в полном составе ушло в отставку. Оппозиция в Рижской думе заговорила о необходимости отстранения мэра столицы Нила Ушакова. Тот, опередив оппонентов, провел в думе голосование о доверии с прогнозируемо благоприятным для него результатом (депутаты оппозиции в знак протеста просто покинули зал).

Национальное объединение на своем ежегодном съезде поручило министру регионального развития Каспару Герхарду распустить Рижскую думу, но тот заявил, что пока оснований для вмешательства в ее работу не имеется, хотя и отметил, что «роспуск и досрочные выборы могут пойти на пользу Рижской думе». Министерство «разумеется, вмешается», если увидит для того основания, пообещал он.

LSM



LSM