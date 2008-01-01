Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

17 декабря

Именины:
Хилда, Тейксма / Варвара, Геннадий, Иван

Гороскоп на день

Близнецы
21 мая
- 21 июня

Сегодня вы не будете страдать излишним терпением. Страдать будут окружающие, так что, во избежание ненужных конфликтов, лучше с самого утра предупредить их, чтобы зря вас не раздражали.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
-2 .. -4 C
Утро
-2 .. -4 C
День
-3 .. -5 C
Вечер
-3 .. -5 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {238}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

5. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}

6. Автобусы и трамваи {175}

7. Ушли в мир иной...

8. Под Даугавпилсом в ДТП погиб водитель

9. Тарифы на общественные услуги в Даугавпилсе ниже, чем в других городах Латвии

10. Пограничники изъяли у контрабандистов 50 000 нелегальных сигарет

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 17 декабря 2018 | 18:22

Понедельник, 17 декабря: снегопад продолжается

Сегодня фронт обильных осадков, накрывший западные районы Латвии накануне вечером, сместился в центральные и восточные края. Во время снегопада ухудшается видимость, а дороги становятся скользкими.

Ветер юго-восточный, слабый. Температура воздуха днем +1...-3, на востоке до -6 градусов. В Курземе небо прояснится, может выглянуть солнце.

В Риге переменно-облачно, -1..-2 градуса, в первой половине дня возможен снег.

Во второй половине новой недели облачность ослабеет, и осадков станет меньше, прогнозирует метеоцентр. Зато усилится мороз.

LSM
 

LSM

Добавить комментарий

 