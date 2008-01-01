Понедельник, 17 декабря: снегопад продолжается

Новости Латвия | 17 декабря 2018 | 18:22

Сегодня фронт обильных осадков, накрывший западные районы Латвии накануне вечером, сместился в центральные и восточные края. Во время снегопада ухудшается видимость, а дороги становятся скользкими.

Ветер юго-восточный, слабый. Температура воздуха днем +1...-3, на востоке до -6 градусов. В Курземе небо прояснится, может выглянуть солнце.

В Риге переменно-облачно, -1..-2 градуса, в первой половине дня возможен снег.

Во второй половине новой недели облачность ослабеет, и осадков станет меньше, прогнозирует метеоцентр. Зато усилится мороз.

LSM



LSM