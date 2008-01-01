Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
17 декабря
Именины:
Хилда, Тейксма / Варвара, Геннадий, Иван
Гороскоп на день
Близнецы
21 мая
- 21 июня
Сегодня вы не будете страдать излишним терпением. Страдать будут окружающие, так что, во избежание ненужных конфликтов, лучше с самого утра предупредить их, чтобы зря вас не раздражали.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -2 .. -4 C
- Утро
- -2 .. -4 C
- День
- -3 .. -5 C
- Вечер
- -3 .. -5 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1285 ()
|GBP
|0.8984 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|75.2265 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {238}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
5. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}
6. Автобусы и трамваи {175}
8. Под Даугавпилсом в ДТП погиб водитель
9. Тарифы на общественные услуги в Даугавпилсе ниже, чем в других городах Латвии
10. Пограничники изъяли у контрабандистов 50 000 нелегальных сигарет
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 17 декабря 2018 | 18:22
Понедельник, 17 декабря: снегопад продолжается
Сегодня фронт обильных осадков, накрывший западные районы Латвии накануне вечером, сместился в центральные и восточные края. Во время снегопада ухудшается видимость, а дороги становятся скользкими.
Ветер юго-восточный, слабый. Температура воздуха днем +1...-3, на востоке до -6 градусов. В Курземе небо прояснится, может выглянуть солнце.
В Риге переменно-облачно, -1..-2 градуса, в первой половине дня возможен снег.
Во второй половине новой недели облачность ослабеет, и осадков станет меньше, прогнозирует метеоцентр. Зато усилится мороз.
LSM
Добавить комментарий