Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
17 декабря
Именины:
Хилда, Тейксма / Варвара, Геннадий, Иван
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Сегодня ваши амбиции не дадут вам сидеть спокойно. Вы с шумом и помпой будете продвигаться вперед, и никакие препятствия не смогут вас остановить. Остается вас только поздравить и пожелать вам дальнейших успехов.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -2 .. -4 C
- Утро
- -2 .. -4 C
- День
- -3 .. -5 C
- Вечер
- -3 .. -5 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1285 ()
|GBP
|0.8984 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|75.2265 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {238}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
5. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}
6. Автобусы и трамваи {175}
8. Под Даугавпилсом в ДТП погиб водитель
9. Тарифы на общественные услуги в Даугавпилсе ниже, чем в других городах Латвии
10. Пограничники изъяли у контрабандистов 50 000 нелегальных сигарет
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 17 декабря 2018 | 20:11
В библиотеке откроется выставка елочных украшений из глины
20 декабря в 16:00 в секторе Отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас, 22а, 2-й этаж) состоится открытие выставки елочных украшений из глины, выполненных в форме элементов латышского символического орнамента. Авторами представленных работ стали учителя визуального искусства и домоводства города Даугавпилса.
На выставке представлены 80 изделий – глиняных отображений элементов латышского символического орнамента, выполненных силами 18 педагогов визуального искусства и домоводства из 12 городских школ. Украшения размещены на праздничной елке в секторе Отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки. Приуроченная к празднованию столетия Латвийского государства экспозиция создавалась в рамках творческой мастерской в Даугавпилсском центре гончарного искусства под руководством педагога Даугавпилской основной школы Сасканяс, художника-керамиста Уны Гуры.
В древности, люди считали орнаменты и составляющие их знаки носителями особой энергии и силы. Помимо декоративности, они имели и ритуальное, глубоко символическое значение – вечное движение и жизнь (знак Солнца), мудрость (знак Ужа), благосостояние и богатство (знак Юмиса) и так далее. Эти и другие символы, выполненные из глины участниками мастерской, представлены на выставке в качестве елочных украшений. Работы созданы с использованием техник оттиска, плетения и витья.
Выставка доступна в секторе Отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки с 12 декабря по 15 января. Открытие выставки состоится 20 декабря в 16:00. По его заключению, желающие смогут принять участие в творческой мастерской по созданию елочных украшений из ткани. Мастерскую проведет педагог Даугавпилсской средней школы №10 Инга Васильева.
Выставку организует методическое объединение учителей визуального искусства и домоводства при Управлении образования Даугавпилса в сотрудничестве с Латгальской Центральной библиотекой. В целях информирования общественности во время мероприятия может проводиться фото- и видеосъемка.
ЛЦБ
Добавить комментарий