В библиотеке откроется выставка елочных украшений из глины

Новости Культура | 17 декабря 2018 | 20:11

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20 декабря в 16:00 в секторе Отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас, 22а, 2-й этаж) состоится открытие выставки елочных украшений из глины, выполненных в форме элементов латышского символического орнамента. Авторами представленных работ стали учителя визуального искусства и домоводства города Даугавпилса.

На выставке представлены 80 изделий – глиняных отображений элементов латышского символического орнамента, выполненных силами 18 педагогов визуального искусства и домоводства из 12 городских школ. Украшения размещены на праздничной елке в секторе Отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки. Приуроченная к празднованию столетия Латвийского государства экспозиция создавалась в рамках творческой мастерской в Даугавпилсском центре гончарного искусства под руководством педагога Даугавпилской основной школы Сасканяс, художника-керамиста Уны Гуры.

В древности, люди считали орнаменты и составляющие их знаки носителями особой энергии и силы. Помимо декоративности, они имели и ритуальное, глубоко символическое значение – вечное движение и жизнь (знак Солнца), мудрость (знак Ужа), благосостояние и богатство (знак Юмиса) и так далее. Эти и другие символы, выполненные из глины участниками мастерской, представлены на выставке в качестве елочных украшений. Работы созданы с использованием техник оттиска, плетения и витья.

Выставка доступна в секторе Отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки с 12 декабря по 15 января. Открытие выставки состоится 20 декабря в 16:00. По его заключению, желающие смогут принять участие в творческой мастерской по созданию елочных украшений из ткани. Мастерскую проведет педагог Даугавпилсской средней школы №10 Инга Васильева.

Выставку организует методическое объединение учителей визуального искусства и домоводства при Управлении образования Даугавпилса в сотрудничестве с Латгальской Центральной библиотекой. В целях информирования общественности во время мероприятия может проводиться фото- и видеосъемка.



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