Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
17 декабря
Именины:
Хилда, Тейксма / Варвара, Геннадий, Иван
Гороскоп на день
Водолей
21 января
- 18 февраля
Выигрыш штука, конечно, хорошая и никогда не лишняя, однако при честной игре он приятнее. Сегодня не время упражняться над совестью, она будет как нельзя более ранима.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -2 .. -4 C
- Утро
- -2 .. -4 C
- День
- -3 .. -5 C
- Вечер
- -3 .. -5 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1285 ()
|GBP
|0.8984 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|75.2265 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {238}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
5. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}
6. Автобусы и трамваи {175}
8. Под Даугавпилсом в ДТП погиб водитель
9. Тарифы на общественные услуги в Даугавпилсе ниже, чем в других городах Латвии
10. Пограничники изъяли у контрабандистов 50 000 нелегальных сигарет
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 17 декабря 2018 | 20:10
Каратисты Даугавпилса отлично выступили в Польше
В г. Легница (Польша) состоялся ежегодный международный кубок “ARASHI CUP”. Кубок проходил по олимпийским правилам WKF и организован был совместно с Федерацией каратэ Польши. Команда каратистов Даугавпилса отлично выступила на турнире.
Соревнования собрали больше 400 спортсменов из 40 клубов Польши, Чехии, Латвии, Румынии. Состязания проводились на 5 татами при полном судейском корпусе из Чехии и Польши, в дисциплинах – КАТА (показательные выступления), командные КАТА (синхронное выступление ) и КУМИТЭ – поединки.
Даугавпилс и Латвию на этих соревнованиях представляла команда SOCHIN каратэ клуба (президент Сергей Иванько) из 8 спортсменов. Все тренеры клуба решили поддержать
спортсменов и выступили также в своих возрастных категориях. Каждый спортсмен участвовал в 2-х и даже трех категориях, в своей весовой, в более тяжелой весовой, и
в следующей возрастной. И только Николаю Романцевичу удалось стать призером в двух категориях.
Результаты «ARASHI CUP”:
Максим Линденов – 1 место,
Тренер Татьяна - 1 место,
Николай Романцевич – 2 место и 3 место,
Алиса Иванько – 2 место,
Тренер Владимир Романцевич – 3 место,
Тренер Сергей Иванько по ветеранам – 3 место.
В рейтинге из 40 клубов «ARASHI СUP» SOCHIN каратэ клуб занял 11 место. В рейтинге стран Латвия – второе место.
Спортсмены SOCHIN каратэ клуба благодарят дружный коллектив Управления спорта г.Даугавпилса за поддержку в поездке.
Пресс-релиз
Добавить комментарий