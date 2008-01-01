Каратисты Даугавпилса отлично выступили в Польше

Новости Спорт | 17 декабря 2018 | 20:10

Пресс-фото Пресс-фото

В г. Легница (Польша) состоялся ежегодный международный кубок “ARASHI CUP”. Кубок проходил по олимпийским правилам WKF и организован был совместно с Федерацией каратэ Польши. Команда каратистов Даугавпилса отлично выступила на турнире.

Соревнования собрали больше 400 спортсменов из 40 клубов Польши, Чехии, Латвии, Румынии. Состязания проводились на 5 татами при полном судейском корпусе из Чехии и Польши, в дисциплинах – КАТА (показательные выступления), командные КАТА (синхронное выступление ) и КУМИТЭ – поединки.



Даугавпилс и Латвию на этих соревнованиях представляла команда SOCHIN каратэ клуба (президент Сергей Иванько) из 8 спортсменов. Все тренеры клуба решили поддержать

спортсменов и выступили также в своих возрастных категориях. Каждый спортсмен участвовал в 2-х и даже трех категориях, в своей весовой, в более тяжелой весовой, и

в следующей возрастной. И только Николаю Романцевичу удалось стать призером в двух категориях.



Результаты «ARASHI CUP”:

Максим Линденов – 1 место,

Тренер Татьяна - 1 место,

Николай Романцевич – 2 место и 3 место,

Алиса Иванько – 2 место,

Тренер Владимир Романцевич – 3 место,

Тренер Сергей Иванько по ветеранам – 3 место.



В рейтинге из 40 клубов «ARASHI СUP» SOCHIN каратэ клуб занял 11 место. В рейтинге стран Латвия – второе место.

Спортсмены SOCHIN каратэ клуба благодарят дружный коллектив Управления спорта г.Даугавпилса за поддержку в поездке.



Пресс-релиз