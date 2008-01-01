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Новости Спорт | 17 декабря 2018 | 20:10

Каратисты Даугавпилса отлично выступили в Польше

Пресс-фото

В г. Легница (Польша) состоялся ежегодный международный кубок “ARASHI CUP”. Кубок проходил по олимпийским правилам WKF и организован был совместно с Федерацией каратэ Польши. Команда каратистов Даугавпилса отлично выступила на турнире.

Соревнования собрали больше 400 спортсменов из 40 клубов Польши, Чехии, Латвии, Румынии. Состязания проводились на 5 татами при полном судейском корпусе из Чехии и Польши, в дисциплинах – КАТА (показательные выступления), командные КАТА (синхронное выступление ) и КУМИТЭ – поединки.

Даугавпилс и Латвию на этих соревнованиях представляла команда SOCHIN каратэ клуба (президент Сергей Иванько) из 8 спортсменов. Все тренеры клуба решили поддержать
спортсменов и выступили также в своих возрастных категориях. Каждый спортсмен участвовал в 2-х и даже трех категориях, в своей весовой, в более тяжелой весовой, и
в следующей возрастной. И только Николаю Романцевичу удалось стать призером в двух категориях.

Результаты «ARASHI CUP”:
Максим Линденов – 1 место,
Тренер Татьяна - 1 место,
Николай Романцевич – 2 место и 3 место,
Алиса Иванько – 2 место,
Тренер Владимир Романцевич – 3 место,
Тренер Сергей Иванько по ветеранам – 3 место.

В рейтинге из 40 клубов «ARASHI СUP» SOCHIN каратэ клуб занял 11 место. В рейтинге стран Латвия – второе место.

Спортсмены SOCHIN каратэ клуба благодарят дружный коллектив Управления спорта г.Даугавпилса за поддержку в поездке.
 

Пресс-релиз

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