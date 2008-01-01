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Новости Спорт | 17 декабря 2018 | 20:10
Боксёры Даугавпилса отлично выступили на рождественском турнире
14-15 декабря 2018 года в Даугавпилсе прошёл Традиционный, международный Рождественский турнир по боксу, на котором отлично выступила команда Даугавпилса.
Соревнования проходили в возрастных группах 2007-2008, 2005-2006, 2003-2004, 2001-2002, 2000 г.р. и старше. Также в соревнованиях участвовали девушки в 3 возрастных группах.
Участвовали более 100 спортсменов из Армении, Беларуси, России, Эстонии, Литвы, Латвии и сборная команда Даугавпилса.
Результаты:
1 место заняли: Никита Еруман, Роман Пукинский, Максим Брелик, Денис Сулоев, Никита Глотов, Карлис Винькис, Роман Орловский, Ренарс Рагауш, Эрик Трачун, Никита Элксниньш, Андрис Михайлов, Глеб Василевский, Валерия Шепетовская, Артур Грохольский.
2 место заняли: Эдвин Папино, Николай Замятин, Рауль Константинов, Алексей Киляускас,
Екатернина Васильева.
Во время финальных поединков турнира директор спортивной школы индивидуальных видов спорта Анна Титова наградила воспитанников сладкими новогодними подарками.
Генеральный секретарь ЛБФ Геннадий Глазков поздравил с днем рождения лучших боксеров Даугавпилса и сборной Латвии - Эвандера Сервута и Никиту Элксниньша.
Также специальный призом турнира «За лучшую технику» был награждён Н.Элксниньш.
Старший тренер отделения бокса ДЮСШ Владислав Соколов: «Рекордное количество спортсменов и высокий профессиональный уровень соревнований, итог общей работы тренеров и руководства спорта в Даугавпилсе. Это были заключительные соревнования в этом году для наших спортсменов. На каникулах перчатки повесим на гвоздик и займёмся только физической подготовкой».
Пресс-релиз
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