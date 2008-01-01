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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодня вы не будете страдать излишним терпением. Страдать будут окружающие, так что, во избежание ненужных конфликтов, лучше с самого утра предупредить их, чтобы зря вас не раздражали.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 16 декабря 2018 | 20:08
В Латгале автомашина насмерть сбила пешехода
В Прейльском крае мужчина, управлявший автомашиной BMW, наехал на пешехода 1952 г. рожд., который умер на месте происшествия, сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска.
Авария произошла в Прейльском крае, на 42-м км автодороги Виляны-Прейли- Споги.
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