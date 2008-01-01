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Новости Происшествия | 16 декабря 2018 | 20:03

В Латгале спасатели эвакуировали из горящего здания 10 человек

Пресс-фото

в Балви из горящего здания эвакуировано десять человек и спасен один, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Палкавниеце.

В 15.15 поступил вызов на ул. Бривибас в Балви, где пожар начался в двухэтажном жилом доме. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГПСС констатировали, что здание горит на площади 200 кв.м. Пожару был присвоен статус повышенной опасности.

Из дома эвакуировано десять человек, а еще один человек при помощи приставной лестницы был спасен. Пожар удалось полностью ликвидировать через четыре часа.

Делфи

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