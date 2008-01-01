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Новости Происшествия | 16 декабря 2018 | 19:59

В Латгале утонул первый в этом году зимний рыбак

D-fakti.lv

В Резекненском крае утонул первый в этом сезоне зимний рыбак.

Как рассказала представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце, прибыв после вызова на место происшествия, спасатели увидели прорубь и начали поисковые работы. Утонувший был найден на глубине одного метра.

ГПСС напоминает, что слой льда на водоемах не всегда может выдержать вес человека, и находиться на нем опасно.

Делфи

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