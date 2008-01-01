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Сегодня вам следует быть максимально осторожным. Небрежность дорого вам обойдется, если не навлечет прямую опасность. Пусть та неприятность, которой вам с трудом, но удастся избежать в начале дня, послужит вам предупреждением.

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Новости Латвия | 16 декабря 2018 | 18:56

Метеорологи предупреждают о сильном снегопаде

Lsm

На Латвию с запада надвинулась зона обильных осадков — поэтому в ближайшие сутки ожидается продолжительный снегопад, сообщает метеоцентр.

Местами толщина свежевыпавшего снега достигнет 6-8 см. Автомобилистам нужно помнить, что дороги скользкие, а время от времени и видимость будет заметно ухудшаться.

Ночью порывы ветра могут достигать 15 м/сек.

Снеговой фронт пересечет также центральные и восточные районы страны. На востоке снегопад ожидается особенно сильным.

LSM

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