Даугавпилс принарядился к новогодним праздникам

Новости Культура | 16 декабря 2018 | 18:54

Завершилось украшение всех микрорайонов Даугавпилса, и город с нетерпением ждет зимних праздников. В этом году сквозными мотивами праздничного убранства стали трубящие ангелы и большие звезды.

Впервые на центральной площади Виенибас среди голубых елей поселились звери – обитатели сказочного леса, в темноте излучающие свет. Их соседи-гномы обзавелись собственными домами, где не просто красуются, а готовы обучить всех желающих разным полезным умениям и навыкам.

Многие городские объекты празднично подсвечены; на главной пешеходной улице Ригас появились светящиеся арка и елки. Как обычно, зажигаются свечи в адвентском венке, расположенном у костела святого Петра в веригах.

Всего в Даугавпилсе установлено 11 больших елок. До 7 января включительно на площади Виенибас будут работать творческие мастерские, проходить встречи с Дедом Морозом и сказочными персонажами.

LSM