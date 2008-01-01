Вводится новый порядок пересечения латвийско-российской границы

Новости Латвия | 16 декабря 2018 | 18:44

LETA LETA

С воскресенья, 16 декабря, для жителей приграничных территорий меняются правила поездок в соседнее государство: россиян — в Латвию, и латвийцев — в Россию. Часть действовавших до сих пор ограничений смягчена, часть — убрана совсем, сообщают официальные структуры обеих стран.

Упрощенный порядок пересечения границы, как уже писал Rus.Lsm.lv, был введен двумя государствами на основании межправительственного соглашения, заключенного в декабре 2010 года. В силу оно вступило лишь через 2,5 года, в июне 2013-го. В ноябре уже прошлого года в документ были внесены изменения, которые должны были заработать «через 30 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами [необходимых] внутригосударственных процедур», гласит текст поправок на сайте МИДа РФ.

Согласно МИДу Латвии, ключевые моменты новых правил таковы:

Паспорт (для россиян — загранпаспорт) и разрешение на местное приграничное передвижение (РМПП) остаются документами, необходимыми жителям приграничных территорий для поездок. Как и раньше, РМПП в упрощенном порядке выдают консульские учреждения соответствующего государства. Для поездок Латвию это — консульство ЛР в Пскове, для поездок в Россию — посольство РФ в ЛР, генконсульство РФ в Даугавпилсе.

Полис медицинского страхования, ранее обязательный для получения РМПП, теперь при подаче документов теперь не требуется;

Ограничения на продолжительность нахождения в соседнем государстве практически отменены. Теперь единственным условием является требование не находиться «на той стороне» границы более 90 дней подряд — при том, что суммарная продолжительность пребывания на протяжении срока действия РМПП может быть любой. Предыдущая версия соглашения устанавливала лимит — не более 90 дней из 180 дней, независимо от того, подряд или нет.

Штампы о пересечении границы в паспорта более ставиться не будут. Это, поясняет российское государственное агентство ТАСС, «позволит избежать заштампованности документа и необходимости его преждевременной замены».

Приграничными признаны территории, прилегающие к российско-латвийской границе и находящиеся в зоне от 30 км до 50 км от нее. В РФ это муниципальные образования Псковской области, в частности, города Красногородск, Остров, Палкино, Печоры, Пыталово, Себеж и Сосновый Бор, а также некоторые сельские волости. В Латвии к приграничным отнесены некоторые волости и города Алуксненского, Балвского, Балтинавского, Вилякского, Зилупского, Дагдского, Карсавского, Лудзенского, Резекненского, Ругайского и Циблского краев (детальный список доступен на странице генконсульства России в Даугавпилсе).

LSM