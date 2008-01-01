Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

17 декабря

Именины:
Хилда, Тейксма / Варвара, Геннадий, Иван

Гороскоп на день

Телец
21 апреля
- 20 мая

Сегодня у вас будет достаточно энергии для проворачивания довольно основательных дел, однако может не оказаться желания. В любом случае, удача находится на расстоянии вытянутой руки, вытягивать ее или нет - ваше дело.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

воскресенье
Ночь
-3 .. -5 C
Утро
-2 .. -4 C
День
.. -2 C
Вечер
-2 .. -4 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {238}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Под Даугавпилсом в ДТП погиб водитель

4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

5. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

6. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}

7. Автобусы и трамваи {175}

8. Даугавпилсских школьников ждут «компьютерные каникулы»

9. Ушли в мир иной...

10. Синоптики: Рождество вряд ли будет морозным, ожидаются снег и дождь

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 16 декабря 2018 | 18:44

Вводится новый порядок пересечения латвийско-российской границы

LETA

С воскресенья, 16 декабря, для жителей приграничных территорий меняются правила поездок в соседнее государство: россиян — в Латвию, и латвийцев — в Россию. Часть действовавших до сих пор ограничений смягчена, часть — убрана совсем, сообщают официальные структуры обеих стран.

Упрощенный порядок пересечения границы, как уже писал Rus.Lsm.lv, был введен двумя государствами на основании межправительственного соглашения, заключенного в декабре 2010 года. В силу оно вступило лишь через 2,5 года, в июне 2013-го. В ноябре уже прошлого года в документ были внесены изменения, которые должны были заработать «через 30 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами [необходимых] внутригосударственных процедур», гласит текст поправок на сайте МИДа РФ.

Согласно МИДу Латвии, ключевые моменты новых правил таковы: 

Паспорт (для россиян — загранпаспорт) и разрешение на местное приграничное передвижение (РМПП) остаются документами, необходимыми жителям приграничных территорий для поездок. Как и раньше, РМПП в упрощенном порядке выдают консульские учреждения соответствующего государства. Для поездок Латвию это — консульство ЛР в Пскове, для поездок в Россию — посольство РФ в ЛР, генконсульство РФ в Даугавпилсе.
Полис медицинского страхования, ранее обязательный для получения РМПП, теперь при подаче документов теперь не требуется;
Ограничения на продолжительность нахождения в соседнем государстве практически отменены. Теперь единственным условием является требование не находиться «на той стороне» границы более 90 дней подряд — при том, что суммарная продолжительность пребывания на протяжении срока действия РМПП может быть любой. Предыдущая версия соглашения устанавливала лимит — не более 90 дней из 180 дней, независимо от того, подряд или нет.
Штампы о пересечении границы в паспорта более ставиться не будут. Это, поясняет российское государственное агентство ТАСС, «позволит избежать заштампованности документа и необходимости его преждевременной замены».

Приграничными признаны территории, прилегающие к российско-латвийской границе и находящиеся в зоне от 30 км до 50 км от нее. В РФ это муниципальные образования Псковской области, в частности, города Красногородск, Остров, Палкино, Печоры, Пыталово, Себеж и Сосновый Бор, а также некоторые сельские волости. В Латвии к приграничным отнесены некоторые волости и города Алуксненского, Балвского, Балтинавского, Вилякского, Зилупского, Дагдского, Карсавского, Лудзенского, Резекненского, Ругайского и Циблского краев (детальный список доступен на странице генконсульства России в Даугавпилсе). 

LSM

Добавить комментарий

 