Новости Экономика | 16 декабря 2018 | 18:36

Пресс-фото Пресс-фото

На фоне других строек работы по созданию нового корпуса художественной школы Саулес в Даугавпилсе продвигаются без задержек, но и тут не обошлось без загвоздок. На этой неделе прозвучало, что потребуются дополнительные расходы, чтобы завершить проект. Называлась сумма почти в полмиллиона евро, сообщает Латгальская студия Latvijas Radio. Оказалось, что на данный момент о таких издержках речи не идёт.

Строительство нового корпуса Даугавпилсской средней школы дизайна и искусств Саулес реализуется в рамках европроекта. Общая сумма на возведение нового объекта составляет почти 5 млн евро. Уже почти год ведётся строительство и дополнительных средств компания, которая работает на объекте, не требовала. Но на днях депутат от партии «Согласия» Валерий Кононов заявил, что необходимо дополнительно полмиллиона евро, чтобы завершить проект:

«Это мнение было исходя из того, что появилась информация о закупке. Потом был комментарий госпожи Кокиной, и на данный момент закупка закрыта. Этот вопрос на данный момент не актуален. Если следующая процедура закупки обеспечит ту сумму, которую рассчитали сметчики-строители, то вопрос не будет актуален по факту каких-либо удорожаний».

Проект строительства состоит из двух частей. Первая часть – это создание нового корпуса, а вторая – реконструкция старого трёхэтажного здания. Однако, как пояснила директор школы и депутат от Латгальской партии Ингуна Кокина, в ходе работ выяснилось, что старое здание надо полностью сносить:

«Из-за этого пришлось переделать проект и решить вопрос о переработке объёмов работ и сметной стоимости. Дополнительно к этому переносится часть инженерных сетей, без которых здание функционировать не может. Из-за этого была объявлена дополнительная закупка на работы именно по этой части и по инженерным сетям, которые изначально не были в проекте».

А сумма почти в полмиллиона евро возникла в результате закупки. Проектировщики оценивали работы в 200 тысяч евро, две компании, подавшие заявку, хотели бы за свою работу получить более 400 000 евро.

«После закупки оказалось, что предложение примерно в два с половиной раза дороже, чем это было предусмотрено в проекте. Из-за этого закупка прекращена, и, очевидно, процесс закупки начнётся заново. В закупочной комиссии есть инженеры, которые изучили это предложение и дали заключение, что сметная стоимость завышена. Думаю, что повторный конкурс даст другие результаты. Это ни в коем случае не миллион и не полмиллиона».

Острая реакция на возможное удорожание проекта связана с печальным опытом строительства в других зданиях, которые по изначальным расчётам уже должны были быть сданы в эксплуатацию, но ещё по-прежнему стоят в строительных лесах. Не может ли подобного случиться со школой Саулес, прокомментировал депутат Валерий Кононов:

«Это постоянно идёт, и даже сегодня некоторые решения нам пришлось притормозить и попросить дополнительную информацию. К сожалению, это тенденция, такое очень часто случается. Где-то это обоснованно: когда проекты создавались это 2015-16 годах, уровень цен на строительные работы, материалы, зарплаты — он был совсем другой, чем сейчас. Но для принятия решений надо всё же очень тщательно каждую позицию и договор рассматривать».

Новая закупка не должна повлиять на строительство нового корпуса — там работы продолжаются. Изменения в проекте касаются другой части объекта, и, несмотря на дополнительные работы, Ингуна Кокина считает, что проект будет завершён в срок.

«Мы планировали — и, в принципе, эта возможность сохраняется, сделать всё до 1 сентября следующего года, но даже если затянутся работы, то это не смертельно. Европроект идёт до начала 2020 года».

В прошлом году школе Саулес исполнилось сто лет. В средней школе учится более ста воспитанников, а в детской художественной школе — около 300 человек.

LSM