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Сегодня вам следует быть максимально осторожным. Небрежность дорого вам обойдется, если не навлечет прямую опасность. Пусть та неприятность, которой вам с трудом, но удастся избежать в начале дня, послужит вам предупреждением.
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Новости Латвия | 16 декабря 2018 | 18:31
В белорусском Могилёве открылось почётное консульство Латвии
На этой неделе в белорусском Могилеве открылось почетное консульство Латвийской Республики. Уже в начале 2019 года там планируется провести форум предпринимателей обеих стран, сообщает новостное агентство BelTA.
Почетное консульство недаром открыто в крупном областном центре. Как отметил на торжественной церемонии председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский, Латвия для Белоруссии является важным стратегическим партнером и транзитным коридором для продвижения продукции ее производителей в другие страны. Открытие почетного консульства позволит укрепить экономические связи обоих государств.
Почетным консулом назначен Алексей Савчук. В церемонии открытия учреждения приняли участие заместитель посла Латвии в Республике Беларусь Даце Рутка, руководитель дирекции МИД Латвии по экономическим отношениям, торговле и развитию Юрис Шталмейстарс, председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский и председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев.
Межрегиональное сотрудничество активно развивается: внешнеторговый товарооборот за январь-октябрь этого года составил около $40 млн и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 30%.
«Уверен, что открытие почетного консульства придаст новый импульс развитию нашего сотрудничества. Мы видим, что интерес обоюдный, точек соприкосновения много, и это взаимовыгодные отношения», - сказал Владимир Доманевский.
Юрис Шталмейстарс в своей приветственной речи подчеркнул важность сотрудничества с Белоруссией в сфере транспорта и логистики — много белорусских товаров отправляется в Европу через латвийские порты.
«Так что с открытием почетного консульства в Могилеве мы можем говорить только об усилении сотрудничества, которое уже имеется», - считает он.
Даце Рутка вручила Алексею Савчуку специальное свидетельство почетного консула, пожелала успехов в работе и выразила уверенность в динамичном развитии межрегиональных отношений. Рутка также отметила: хотелось бы, чтобы сотрудничество не ограничилось только бизнес-связями, но затронуло также сферу культуры, образования, туризма и деятельность самоуправлений. В частности, уже заключены договоры о сотрудничестве между Горками и Краславой, а также Бобруйском и Гулбенским краем.
По словам Алексея Савчука, уже существующее взаимовыгодное экономическое сотрудничество нужно продолжать и развивать. Перспективные направления — производство продуктов питания, сотрудничество в области науки и образования.
«Планируем в первой половине 2019 года организовать в Могилеве бизнес-форум с участием ведущих бизнесменов Латвии и Могилевской области», - сказал почетный консул.
Савчук считает необходимым организовать «личное присутствие людей, которые хотят и готовы вкладывать деньги в экономику обеих стран, чтобы они своими глазами увидели имеющийся потенциал».
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