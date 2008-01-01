Латвийцам разрешили срубить в лесах по одной елочке

Новости Латвия | 16 декабря 2018 | 18:28

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До 31 декабря в государственных лесах Латвии каждый житель имеет право срубить одну елочку. Правда, есть несколько условий: дерево должно расти в конкретном месте, не быть слишком большим. Важно также, чтобы не пострадали лесные звери, сообщает Latvijas Radio.

Томас Котовичс, представитель Latvijas Valsts meži, пояснил, что можно рубить елки, растущие вдоль дорог и канав.

«Смотрите также на отвалы канав, идущие в сторону леса, можно в 2-2,5 метра от края канавы или под электролиниями. Категорически запрещено рубить ели в молодняке», — отметил Котовичс.

Прежде чем отправляться в лес, необходимо убедиться, государственный ли он. На сайте mammadaba.lv есть карта, где можно осмотреть государственные лесные массивы. В случае, если нет уверенности, что это государственный лес, рубить ель запрещено.

«Елочки, которые можно, высотой 2-2,5 м. Это значит, что диаметр не может быть больше 12 см у самых корней. Найденную на краю канавы ель можно рубить у самых-самых корней, у самой земли. И, если какой-то кусок лишний, вы можете его отпилить и оставить лежащим в лесу, он сгниет, все будет в порядке. Нельзя оставлять высокие пни, это может навредить лесным животным», — пояснил Котовичс.

LSM