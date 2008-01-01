Просьба вернуть коньки

Новости Общество | 14 декабря 2018 | 18:09

«Управление коммунального хозяйства» просит лиц, которые случайно забыли вернуть коньки, взятые напрокат на публичном катке на площади Виенибас, вернуть их до 18 декабря 2018 года, обратившись к администратору катка.

В противном случае «Управление коммунального хозяйства» будет вынуждено обратиться в правоохранительные институции.

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