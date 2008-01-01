Горожане могут привезти отсортированные отходы на площадку в Лигинишки

Новости Общество | 14 декабря 2018 | 18:02

С приближением зимних праздников наступает время приятных домашних хлопот, в том числе - уборки и избавления от старых, ненужных вещей. Это может быть не только мелкий бытовой хлам, но и мебель, бытовая техника и другие предметы, утилизация которых требует особенного внимания.

Все, что годится для повторной переработки, горожане, предварительно отсортировав, могут привезти на площадку в Лигинишки. Здесь принимают PET-упаковку, стеклянную и жестяную тару, бумагу, картон, корпусную мебель, а так же такие опасные отходы как люминесцентные лампы, батареи и аккумуляторы. Можно привозить и электротехнику, но только в не разобранном состоянии.

Автолюбители могут воспользоваться возможностью и безопасным для среды образом избавиться от моторных масел, горюче-смазочных материалов, масляных фильтров и покрышек. Однако, стоит учитывать, что количество сдаваемых покрышек ограничено.

На площадке в Лигинишках не принимается строительный мусор, а так же крупногабарит и бытовые отходы, не пригодные для повторной переработки.

Информация о том, где и как можно утилизировать разные виды отходов, доступна на домашней страничке самоуправления www.daugavpils.lv в разделе «Зеленый Даугавпилс», а так же на странице оператора, обслуживающего территорию Даугавпилса – www.aadso.lv. Специалисты Управления коммунального хозяйства напоминают, что возможность использования площадки в первую очередь относится к физическим лицам и просят предпринимателей проявить понимание и не злоупотреблять этой услугой.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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