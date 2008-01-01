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Новости Латвия | 14 декабря 2018 | 17:57

В ближайшие дни будет стабильно холодно — придет «полноценная» зима

Погода в Латвии скоро установится по-настоящему зимняя, заметно похолодает, и с начала новой недели на большей части территории страны установится стабильный снежный покров, прогнозируют метеорологи.

В субботу и воскресенье будет по-прежнему пасмурно, но без существенных осадков. Только во второй половине воскресенья с юга Латвию накроют снеговые облака. Зато похолодает до -5 градусов, а в Латгалии и Видземе даже до -6..-8.

В ночь на понедельник, как ожидается, начнется снегопад, образуется снежный покров толщиной не менее 2-5 см. И в последующие дни на будущей неделе также будет идти снег. Возможно, мороз еще усилится.

LSM
 

LSM

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