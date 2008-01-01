Видео Музея Шмаковки приобрело большую популярность в социальных сетях

Новости Культура | 13 декабря 2018 | 19:01

14 ноября 2018 года в Музее шмаковки состоялась презентация рекламного ролика музея. С момента публикации видео, на страничке музея в социальной сети Facebook, видео роликом поделились 1189 пользователей.

На данный момент, общее количество просмотров видео ролика составляет более 60 тысяч. Видео доступно на нескольких языках, на латгальском, латышском, русском, английском, литовском, польском и немецком. Каждое видео предусматривается для отдельной аудитории, например, литовская версия ролика будет демонстрироваться на туристических сайтах Литвы, способствуя приток посетителей из соседнего государства, которые, кстати, самые активные посетители музея среди всех гостей из-за рубежа.

Видео ролик о Музее шмаковки был снят в рамках проекта "Šmakovkas muzejs - Latgales kulinārā mantojuma vēstnesis" благодаря АО "Latvijas valsts meži", в рамках Латгальской культурной программы 2018 Государственного культурно-капитального фонда.

Видео опубликовано на странице Музея шмаковки www.smakovka.lv, на странице музея в Facebook, на странице Туристического информационного центра Даугавпилса www.visitdaugavpils.lv, а также на канале Туристического информационного центра в YouTube.com, таким образом вовлекая широкую аудиторию.

Музей шмаковки приглашает индивидуальных посетителей и туристические группы посетить музей в холодные месяца зимы для того, чтобы согреться. Музей предлагает разного рода услуги, такие как осмотр экспозиции, экскурсии в сопровождении гида для групп и для индивидуальных посетителей, за отдельную плату предлагается дегустация шмаковки и мастер класс. В дигитальной экспозиции музея с помощью современных технологий можно узнать о процессе приготовления шмаковки, а также осмотреть впечатляющие аппараты производства. Параллельно с рассказом гида о истории напитка можно узнать и о истории нашего края, о её влиянии на процесс приготовления шмаковки и другие традиции. Экспозиция музея имеет и образовательный характер, посетителей информируют о вреде алкоголя на здоровье.

Видео - https://www.facebook.com/SmakovkasMuzejs/videos/2298204933736120/

Информацию подготовил:

Музей шмаковки

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