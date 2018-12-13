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Сегодня вам следует быть максимально осторожным. Небрежность дорого вам обойдется, если не навлечет прямую опасность. Пусть та неприятность, которой вам с трудом, но удастся избежать в начале дня, послужит вам предупреждением.
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Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
12 декабря в Сигулде прошла церемония награждения победителей конкурса «Самое дружественное для семей самоуправление - 2018», организованного Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM). Даугавпилс повторил прошлогодний триумф и второй раз подряд стал победителем в группе девяти городов республиканского значения.
В Сигулдском центре культуры собрались представители самоуправлений, работники социальной сферы, и, конечно, семьи с детьми. Пока взрослые дискутировали о поддержке демографии на государственном и региональном уровне, ребятишки изучали диковинные песочницы, мастерили рождественские украшения, посетили маленькую «страну чудес» и строили настоящие 3D макеты.
Вечером состоялась торжественная церемония награждения самоуправлений, которые обеспечивают самую большую поддержку и самые разнообразные и доступные услуги для семей с детьми. Даугавпилс второй год подряд удержал высокую планку и снова удостоился победы в группе девяти городов республиканского значения. Руководство самоуправления получило приз из рук министра Охраны среды и регионального развития Каспара Герхарда и председателя конкурсной комиссии, директора Департамента региональной политики VARAM Райвиса Бремшмита. Первый заместитель председателя городской думы Игорь Прелатов поблагодарил организаторов конкурса и каждого жителя города и всех, кто прикладывает усилия для того, чтобы улучшить жизнь Даугавпилсских семей.
Председатель конкурсной комиссии Райвис Бремшмитс отметил, что Даугавпилс в конкуренции 119 самоуправлений страны совсем немножко отстал от обладателя главного приза – Олайнского самоуправления. Одержать победу в группе региональных городов нам помог отличный баланс между инфраструктурой и социальной поддержкой, а так же ощутимый рост в сфере сотрудничества самоуправления и семей.
Помимо титула самого дружественного для семей самоуправления, Даугавпилс получил так же денежный приз 15 000 евро. Они будут направлены на организацию мероприятий, оказание услуг и улучшение инфраструктуры для семей с детьми. Так благодаря победе в прошлом году, в Латгальском зоосаде появилась уникальная развлекательно-познавательная площадка и городок кроликов.
Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
Daugavpils.lv
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