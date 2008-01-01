Бродячие собаки в Даугавпилсском крае — угроза для животных и людей

Новости Общество | 13 декабря 2018 | 18:54

Во многих волостях Даугавпилсского края местные жители осенью и весной часто сталкиваются с бродячими собаками. Свободно передвигающиеся животные сбиваются в стаи и выходят на охоту. К примеру, в Бикирниекской и Вишской волостях собаки нападают на домашний скот, сообщает передача «Домская площадь» Латвийского радио-4.

На улицах поселка Бикирниеки периодически появляется стая собак, которая живет где-то в лесу. Управляющая Бикирниекской волостью Марите Данилова рассказала, что животные уже давно приспособились к вольной жизни. «Они могут нападать и на скот, и на домашних собак. Люди боятся эту свору диких псов. В темное время суток они могут выскочить на дорогу, могут напугать людей. Хорошо, что обходится без жертв».

Помощь решил оказать местный охотник. Жители связываются с ним, чтобы сообщать о замеченных диких собаках. Охотник затем выезжает и уничтожает животное за пределами поселка. По словам Даниловой, сейчас это единственно возможный вариант решения проблемы. «Их никуда не загонишь, не заманишь, ничего с ними не сделаешь. Охотники уже уничтожили достаточно собак, и жители поселка не приходят и не жалуются. Паники нет».

Стая чувствовала себя вольготно. Рядом есть крестьянские хозяйства, выращивающие скот, а для них это отличная кормовая база. «Разговаривала с хозяином одного хозяйства здесь неподалеку. Он не заметил, как корова отелилась зимой, теленок замерз, а они там сразу все съедают, спокойно живут рядом», — продолжает Данилова.

Однако не всех собак отстреливали, многих ловили и сдавали в приют. Местные жительницы рассказали, что сейчас в поселке спокойно. Бегает только одна небольшая собачка.

— Мы же сдавали их, ловили, приезжали и увозили их. Сейчас собак нет, но были.

— Рассказывали, что овцу загрызли?

— Такое может быть на хуторах. Где-то на хуторе есть стадо собак, но я не знаю. Пока все тихо. Только Жучечка бегает.

За собак, бегающих без присмотра, в этом году волость заплатила около 800 евро приюту для животных «Второй дом», который находится в Деменской волости. Сотрудники забирают животных, затем прививают и чипируют. Управляющий Вишской волостью Янис Промс рассказал, что у них на работу с бродячими животными уходит около тысячи евро ежегодно. «Это очень актуальная проблема, но в последние годы ситуация улучшилась. Сейчас мы сотрудничаем с обществом “Второй дом”».

Промс привел пример двухлетней давности. «Был такой случай. В поселке Виганты собралась целая стая. Они даже нападали на диких животных. Мы их довольно долго подкармливали, собирали, чтобы приют смог их выловаить. Справились с этой проблемой, но были неудобства. На селе они нападали на овец у крестьян и даже на косуль».

Руководитель приюта для животных «Второй дом» Жаннета Соснаре считает, что проблема бродячих собак всегда будет актуальна. Из волостей звонки поступают регулярно, раз в неделю точно, а иногда чаще. «Наш приют не является муниципальным. Мы не ездим, не забираем собак. Есть фирма, которая занимается отловом. Специалист выезжает, отлавливает, забирает и везет в тот приют, с которым эта волость заключила договор. Часто это наш приют. Если это волостные животные, то часто в первую очередь звонят нам, если есть места и возможность, то мы этих животных принимаем».

Приют может обеспечить 30 мест для собак. Практически всегда они заняты. На момент разговора было 27 собак. В приюте животные затем находят себе новый постоянный дом. Редко, но иногда в приют попадали и чипированные питомцы. «Несколько раз хозяина найти удавалось сразу, но были случаи, когда собака была зарегистрирована на прошлого хозяина, который уже умер, а новый хозяин, который ее забрал, еще не перерегистрировал на себя, но все равно мы находим этого хозяина, потому что это обычно животные, которых любят. У нас чипируют животных, которых боятся потерять».

По информации сельскохозяйственного центра данных в Даугавпилсском крае зарегистрировано 1810 собак, а в Даугавпилсе — 3529. Но по мнению Соснаре в реальности это количество в 3-4 раза больше.

LSM



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