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Новости Культура | 13 декабря 2018 | 18:53

Даугавпилсский театр поднимет руку на Достоевского

«А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?» — эта фраза режиссера из популярного фильма давно уже стала хрестоматийной. Даугавпилсский театр на и Шекспира, и на других классиков уже замахивался, причем неоднократно. Пришло время Достоевского: на весну 2019 года запланирована премьера спектакля по роману «Братья Карамазовы» в постановке молодого режиссера из Польши Люцины Сосновской.

Это не первая работа Сосновской в Даугавпилсском театре. Ставила она и польских авторов, и «Гамлета».

— Несмотря на естественные режиссерские сомнения Люцины Сосновской, которая сама захотела и при этом боится ставить «Братьев Карамазовых», я бы очень хотел, чтобы спектакль состоялся, — рассказал Rus.Lsm.lv директор Даугавпилсского театра Олег Шапошников. — Надеюсь, что классическое произведение будет современно звучать. Мне всегда интересны интерпретации Люцины, мне кажется, это всегда хорошие упражнения для интеллектуалов.

Конечно, смотреть и ее «Гамлета», и «Братьев Карамазовых» надо, зная произведения.

Просто прийти на эти спектакли и ждать какой-то истории, которую тебе расскажут, по-моему, бессмысленно.

Вообще такой семантический, содержательный театр, характерный еще и для прошлого века, когда вы приходите, чтобы вам, как в кино, историю рассказали, уходит... можно сказать, ушел с подмостков. Мы иногда делаем такие спектакли, но в целом тенденции иные. И если зрителю спектакль кажется плохим, потому что ему не рассказали историю, то напрасно.

В театр нужно прийти, чтобы поразмышлять, чтобы получить какие-то дополнительные ощущения, а не просто услышать историю.

В случае с Сосновской это именно так.

Кроме того, зимой нового года свой первый спектакль в Даугавпилсском театре поставит Виестур Розиньш. Постановка Kliedzēji («Кричащие») имеет подзаголовок «Поэтический ураган молодости», в ее основе лежит роман Яниса Клидзейса «Снега», известный широкой аудитории по фильму Яниса Стрейча «Жернова судьбы».

— С этим спектаклем я тоже связываю большие ожидания, я знаю почерк этого режиссера, мне очень интересно, что получится. Розиньш уже третий год хочет поработать в Даугавпилсском театре, и это тоже очень важно, когда сам режиссер выражает желание. Он четко знает, чего хочет именно здесь и сейчас, — уверил Rus.Lsm.lv О. Шапошников.

Еще зрителей ждет новая работа успешного творческого тандема — режиссера Паулы Плявниеце и драматурга Юстине Клявы. Их спектакль «Юбилей ‘98» (впервые показанный в апреле прошлого года) принес Даугавпилсскому театру три награды «Ночи лицедеев-2017», в том числе был признан лучшим в категории «Спектакль года: малая форма».

— Новый спектакль Паулы и Юстине будет чем-то напоминать «Юбилей ‘98». В нем такой экзистенциальный сюжет: если в «Юбилее» был рассказ об одной семье, то

тут будет очень пронзительный рассказ об одном человеке,

— пообещал директор Даугавпилсского театра.

Ну, а тем, кто захочет просто весело провести время, Даугавпилсский театр уже в начале 2019 года предложит комедию положений по пьесе французского драматурга и художника Марка Камолетти «Ох, уж эта Анна!». Спектакль станет «взрослым» режиссерским дебютом актера Даугавпилсского театра Мариса Корсиетса: до этого он успешно ставил спектакли для детей.

LSM
 

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