Четверг, 13 декабря: облачно, возможен снег

Новости Латвия | 13 декабря 2018 | 18:50

На всей территории страны весь день будет пасмурно. Ближе к вечеру на северо-востоке, возможно, пойдет снег.

Температура воздуха после полудня составит от +1 до -2. Ветер северо-восточного направления весь день будет слабым.

В столице потеплеет лишь до +1. Ветер слабый. Осадков не ожидается, однако будет сильная облачность в течение всего дня.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM



LSM