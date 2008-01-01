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Сегодня вы не будете страдать излишним терпением. Страдать будут окружающие, так что, во избежание ненужных конфликтов, лучше с самого утра предупредить их, чтобы зря вас не раздражали.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 12 декабря 2018 | 22:45
Рождественские лаборатории уже завтра!
Уже в этот четверг, 13-ого декабря с 16:00 до 19:00 в новом корпусе Даугавпилсского Университета (ул. Парадес 1А) пройдут Рождественские лаборатории.
Испытать свои силы и открыть в себе новые таланты Вам предоставят возможность 7 Рождественских лабораторий:
Изготовление мыла (Z/S Kļavas);
Рисование на кружках (общество “Latgales Dizaina Biedrība”);
Украшение сумок (SIA “Kraft D”);
Оформление подарков (общество “IIC DINO”);
Украшение маек (общество “Latgales Dizaina Biedrība”);
Рисование картины с эффектами света вместе с художницей Викторией Шеломиенко;
Wargames (SIA “Games-Shop”).
Когда придёте на свою выбраную лабораторию, назовите своё имя, фамилию. Просьба ко всем участникам, которые зарегистрировались в лабораториях, но не смогут придти, сообщить об этом письменно на эл.почту Молодежного отдела jaunatne@daugavpils.lv или позвонить по телефону 26075318. Если кто-то не придет на лаборатории до 18:30, то это место сможет занять другой участник мероприятия.
О музыкальном настроении мероприятия позаботится D-PRO DJ's School. Мероприятие организует Молодежный отдел Даугавпилсской городской думы и Студенческий совет Даугавпилсского Университета.
Информацию подготовила:
Специалист по общественным связям
Молодежного отдела
Гунта Ерлыкова
jaunatne@daugavpils.lv
Daugavpils.lv
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