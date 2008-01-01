Внимание! Состоится третий новогодний концерт

Новости Культура | 12 декабря 2018 | 22:42

Учитывая желание зрителей посетить новогодний концерт Даугавпилсского театра (на два ранее объявленных концерта все билеты уже проданы), Даугавпилсский театр принял решение дать дополнительный концерт, который состоится 30 декабря, начало в 13:00. Билеты на него уже в продаже!

Третий год подряд Даугавпилсский театр в декабре приглашает своих зрителей на новогодний концерт, чтобы вместе проводить уходящий год, вспомнить его самые яркие моменты и подумать о будущем. Фрагменты самых популярных музыкальных спектаклей и остроумные шутки на сцене Даугавпилсского театра создадут неповторимую атмосферу праздника: театральные постановки засияют еще ярче, голоса солистов зазвучат звонче, танцы загипнотизируют, как никогда! В этом году в новогоднем концерте примут участие солисты мюзикла «Джейн Эйр» Наталия Котон, Сандис Улпе, Alisa May, Лидия Бреска, которые уже покорили сердца зрителей Даугавпилсского театра. И, конечно, новогодний концерт не обойдется без музыкальных сюрпризов!

Расписание новогодних концертов:

29 декабря, начало в 18:30;

30 декабря, начало в 13:00;

30 декабря, начало в 17:00.

Пусть 2019-й год начнется искрящейся радостью!

Билеты можно приобрести в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520) и в интернете на www.bilesuparadize.lv.

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