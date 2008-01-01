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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 12 декабря 2018 | 22:37
Тарифы на общественные услуги в Даугавпилсе ниже, чем в других городах Латвии
Специалисты Отдела контроля обществ капитала Даугавпилсской Думы обобщили информацию о размерах тарифов на общественные услуги в разных регионах Латвии. Проведенный анализ показал, что большая часть тарифов в Даугавпилсе ниже, чем в других регионах нашей страны.
Тариф на отопление в Даугавпилсе, несмотря на недавние колебания, все же далеко не самый высокий по стране. Так, например, в Саулкрасты производство 1 MWh в ноябре этого года стоило почти 70 евро без НДС.
Если рассматривать ситуацию с тарифами на услуги, актуальными не только в определенный период, но и в течение всего года, нужно отметить, что, даже учитывая увеличивающийся налог на природные ресурсы, тариф на обхозяйствование отходов в Даугавпилсе сейчас один из самых низких по стране. Аналогичная ситуация наблюдается и относительно тарифа на водоснабжение и канализацию.
Плата за проезд в общественном транспорте так же является тарифом на общественные услуги. Специалисты отмечают, что в нашем городе не только одна из самых низких цен на эту услугу, но и самый широкий круг льготников
Обобщенная информация доступна на домашней странице самоуправления www.daugavpils.lv (https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/apkopota-informacija-par-tarifu-apmeru-daugavpili) .
За основу для сравнения брались данные по 15 крупным городам Латвии, которые публично доступны на домашней странице Комиссии по регулированию общественных услуг www.sprk.gov.lv. Здесь каждый может изучить подробную информацию по разным населенным пунктам Латвии.
Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
Daugavpils.lv
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