Даугавпилсский театр предлагает начать год с «Чиполлино»

Новости Культура | 12 декабря 2018 | 22:27

Пресс-фото Пресс-фото

Быстрыми шагами приближается главный семейный праздник – Рождество. Даугавпилсский театр желает своим зрителям побольше времени проводить в кругу семьи с близкими людьми и делает в начале нового, 2019-го года, подарок. 6 января в 12:00 можно посетить спектакль «Чиполлино» в рамках акции «Семейный комплект» - чем больше билетов вы покупаете, тем дружелюбнее будут цены!

Акция «Семейный комплект»:

• За один билет вы платите 4 евро

• За два билета – 6 евро

• За три билета – 8 евро

• За четыре билета – 10 евро.

Танцевальный спектакль «Чиполлино» рассказывает сказку Джанни Родари только языком пластики тела, без слов доносит авторскую мысль о том, что обиженные нуждаются в сочувствии и добро победит зло. Творческая команда спектакля убеждена: постановка будет интересна как маленьким, так и взрослым зрителям.

Акционные билеты можно приобрести в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520).

Давайте чаще встречаться!



Даугавпилсский театр