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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
17 декабря
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Вы можете потрясти людей тем, что говорите. Ваше свободомыслие превзойдет все разумные пределы. Ничто для вас не будет столь важно, как новизна во всем. За один день вы добьетесь того, чего многие не могут сделать за годы - репутация немного сумасшедшего эксцентрика вам обеспечена.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 12 декабря 2018 | 22:27
Даугавпилсский театр предлагает начать год с «Чиполлино»
Быстрыми шагами приближается главный семейный праздник – Рождество. Даугавпилсский театр желает своим зрителям побольше времени проводить в кругу семьи с близкими людьми и делает в начале нового, 2019-го года, подарок. 6 января в 12:00 можно посетить спектакль «Чиполлино» в рамках акции «Семейный комплект» - чем больше билетов вы покупаете, тем дружелюбнее будут цены!
Акция «Семейный комплект»:
• За один билет вы платите 4 евро
• За два билета – 6 евро
• За три билета – 8 евро
• За четыре билета – 10 евро.
Танцевальный спектакль «Чиполлино» рассказывает сказку Джанни Родари только языком пластики тела, без слов доносит авторскую мысль о том, что обиженные нуждаются в сочувствии и добро победит зло. Творческая команда спектакля убеждена: постановка будет интересна как маленьким, так и взрослым зрителям.
Акционные билеты можно приобрести в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520).
Давайте чаще встречаться!
Даугавпилсский театр
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