«Компьютерные каникулы» порадуют ребят

Новости Культура | 12 декабря 2018 | 22:15

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7 декабря 2018 года в Даугавпилсе, в детской библиотеке Zīlīte, была презентована первая книга Галины Ивановой - сборник стихов для детей «Компьютерные каникулы». Искренние и добрые слова поздравлений прозвучали от представителей самоуправления, дипломатического корпуса, православной церкви, учреждений культуры, творческого сообщества, коллег и друзей.

Галина Иванова работает в Центре русской культуры, состоит в Даугавпилсской русской писательской организации. Её стихи публикуются в ежегодном сборнике «Дни поэзии», включены в даугавпилсский сборник «Вехи времени», а также в республиканский поэтический альманах «Письмена».

Однако первой книгой Г. Ивановой стал сборник стихов для и про современных детей. Книга «Компьютерные каникулы» предназначена, в первую очередь, детям от 8 до 12 лет, потому что герои веселых стихотворных рассказов – ребята именно этого возраста. Они попадают в необычные ситуации, сталкиваются с проблемами в отношениях с родителями, сверстниками, находят нестандартное решение в любой ситуации, заботятся о своих домашних любимцах, мечтают. И, конечно, увлекаются компьютерными играми, в их жизнь прочно вошли гаджеты и интернет.

Автор тепло поблагодарила всех, кто внес свой вклад в рождение книги – руководителя «Latgales Media centrs” Жанну Романовскую, художницу Алену Кондратович, чьи яркие и красочные иллюстрации стали великолепным дополнением стихотворений, отца Дионисия и поэта Евгения Голубева за сердечные комментарии, опубликованные на первых страницах книги, Даугавпилсскую думу за кредит доверия, оказанный проекту, руководителя Центра русской культуры Героиду Ивановну Богданову за поддержку и творческую атмосферу Русского дома.

Открывая встречу, редактор книги «Компьютерные каникулы» Жанна Романовская подчеркнула, что увлекательное чтение – один из способов отвлечь детей от интернета. Это являлось основной задачей журнала «Приветик», в котором ранее были опубликованы многие стихотворения книги «Компьютерные каникулы».

О роли интернета в современной жизни говорил и благочинный Даугавпилсского округа, куратор детских и молодежных воскресных школ, отец Дионисий. Руководитель комитета по вопросам образования и культуры Ливия Янковская от имени городской думы поздравила автора с выходом первой книги. Атташе Генерального консульства России в Даугавпилсе Владислав Балакин отметил, что радостно видеть книгу на русском языке, выпущенную при поддержке самоуправления. Руководитель Латгальской Центральной библиотеки Елена Шапкова поблагодарила за презентацию детской книги именно в детской библиотеке. Литературный вечер украсили авторские песни, под гитару исполненные Еленой Виткевич.

Когда еще книга готовилась к печати, прошло несколько электронных презентаций в школах Даугавпилса и района. Так что на практике уже проверено, что современные стихи ребят очень даже интересуют. О этом рассказала Галина Иванова на вечере, а также прочла некоторые стихи, сопровождая их историей создания.

Книгу издала общественная организация “Latgales Media centrs” при софинансировании «Фонда поддержки негосударственных организаций Даугавпилсской городской думы».



Информация подготовлена Latgales Media centrs