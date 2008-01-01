К концу недели подморозит: местами похолодает до -5 градусов

Новости Латвия | 12 декабря 2018 | 21:49

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По данным Global Forecast System, в концу недели температура воздуха на территории Латвии будет колебаться в пределах от +1 до -5 градусов, сообщает ЛЕТА.

Как отмечают синоптики, по ночам в ясную погоду столбики термометров опустятся ниже нуля, но преимущественно ожидается пасмурная погода. В воскресенье, а также в начале следующей недели возможны снегопады.

В течение недели ветер постепенно сменит направление с северо-восточного на юго-восточное и южное. По прогнозам Global Forecast System, на Рождество температура воздуха составит 0 градусов, местами снег, небольшой дождь и туман.

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