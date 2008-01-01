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Сегодня ваши амбиции не дадут вам сидеть спокойно. Вы с шумом и помпой будете продвигаться вперед, и никакие препятствия не смогут вас остановить. Остается вас только поздравить и пожелать вам дальнейших успехов.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 12 декабря 2018 | 21:49
К концу недели подморозит: местами похолодает до -5 градусов
По данным Global Forecast System, в концу недели температура воздуха на территории Латвии будет колебаться в пределах от +1 до -5 градусов, сообщает ЛЕТА.
Как отмечают синоптики, по ночам в ясную погоду столбики термометров опустятся ниже нуля, но преимущественно ожидается пасмурная погода. В воскресенье, а также в начале следующей недели возможны снегопады.
В течение недели ветер постепенно сменит направление с северо-восточного на юго-восточное и южное. По прогнозам Global Forecast System, на Рождество температура воздуха составит 0 градусов, местами снег, небольшой дождь и туман.
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