Пограничники изъяли у контрабандистов 50 000 нелегальных сигарет

Новости Происшествия | 12 декабря 2018 | 21:42

Погранохрана Погранохрана

По данным пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), 11 декабря в Даугавпилсском крае были задержаны граждане Латвии, подозреваемые в контрабанде. При проверке у них изъято большое количество сигарет.

По данным ГПС, задержание в волости Науенас проходило на основании полученной ранее оперативной информации. В автомобиле контрабандистов пограничники обнаружили 50 000 сигарет: 20 000 "НЗ Голд", 20 000 "Минск Superslims и 10 000 Queen Menthol c акцизными марками Республики Беларусь. По делу начат уголовный процесс.

Delfi