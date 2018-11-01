Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
17 декабря
Именины:
Хилда, Тейксма / Варвара, Геннадий, Иван
Гороскоп на день
Скорпион
24 октября
- 22 ноября
Сегодня вам придется больше заботиться о чьих-то иных интересах, совершенно забросив свои собственные нужды. Винить в этом особо некого, разве что, себя самого.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -3 .. -5 C
- Утро
- -2 .. -4 C
- День
- .. -2 C
- Вечер
- -2 .. -4 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1285 ()
|GBP
|0.8984 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|75.2265 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {238}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Под Даугавпилсом в ДТП погиб водитель
4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
5. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
6. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}
7. Автобусы и трамваи {175}
8. Даугавпилсских школьников ждут «компьютерные каникулы»
10. Синоптики: Рождество вряд ли будет морозным, ожидаются снег и дождь
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 12 декабря 2018 | 22:56
Ушли в мир иной...
С 5 по 11 декабря 2018 года в Даугавпилсском загсе было выдано 23 справки о смерти.
В мир иной ушли:
Čičerina Jevgeņija (10.01.1944 - 07.12.2018)
Galilejevs Nikolajs (11.10.1968 - 08.12.2018)
Karpekins Anatolijs (01.01.1941 - 05.12.2018)
Koļesņikova Ņina (13.08.1935 - 08.12.2018)
Komovs Nikolajs (29.09.1939 - 10.12.2018)
Labinskis Boriss (11.01.1941 - 04.12.2018)
Lavskis Antons (13.03.1942 - 04.12.2018)
Libika Jeļena (10.07.1930 - 08.12.2018)
Mackevičs Leontijs (27.01.1956 - 10.12.2018)
Mančinska Emīlija (24.07.1939 - 08.12.2018)
Markovs Genādijs (02.07.1966 - 04.12.2018)
Mureviča Vera (22.06.1930 - 09.12.2018)
Nazarčuka Lidija (28.06.1933 - 06.12.2018)
Piskunova Marija (20.04.1925 - 29.11.2018)
Samuilova Hionija (08.04.1948 - 09.12.2018)
Savčenko Irina (17.10.1960 - 05.12.2018)
Šabolda Vaclavs (06.09.1938 - 07.12.2018)
Šatrova Teresa (27.12.1950 - 05.12.2018)
Šurhoveckis Ivans (17.08.1937 - 08.12.2018)
Turlakova Valentīna (28.11.1938 - 08.12.2018)
Turonoka Regīna (12.11.1953 - 07.12.2018)
Zagņetova Mihaļina (29.08.1929 - 04.12.2018)
Zeļenko Ivans (07.07.1941 - 06.12.2018).
D-fakti.lv
Добавить комментарий