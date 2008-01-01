По улицам Резекне курсирует первый электрический автобус

Новости Общество | 12 декабря 2018 | 21:31

Lsm Lsm

Одна из целей долгосрочного развития Латвии указывает, что компании, которые предоставляют услуги общественного транспорта, должны обеспечить пассажирские перевозки так, чтобы не наносить ущерба окружающей среде. В Резекне купили четыре сделанных в Чехии электрических автобуса, и первый уже ходит по улицам города, сообщает Latgales reģionālā televīzija.

Автобусы купили у одной из крупнейших чешских компаний — транспорт ее производства курсирует в Словакии, Германии, Швейцарии, а также других европейских странах. Главное отличие — двигатель, который работает благодаря батареям.

Представители фирмы рассказали: одной батареи хватает примерно на 150 км. Кроме того, автобус ездит бесшумно и не загрязняет среду.

Автобусы купили, проанализировав результаты исследования, которые Министерство сообщения провело в крупнейших городах Латвии. В рамках проекта Резекне дали квоту на 4 таких автобуса. Программу также реализуют в Вентспилсе, Елгаве, Юрмале и других городах, а также ищут другие дружественные среде решения. Резекне, однако, первый город, где проект реализовали на практике.

В данный момент по Резекне курсирует один электроавтобус, в день он перевозит несколько сотен пассажиров. Вскоре по улицам будут ездить и остальные три.

LSM