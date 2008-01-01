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Сегодня вам следует быть максимально осторожным. Небрежность дорого вам обойдется, если не навлечет прямую опасность. Пусть та неприятность, которой вам с трудом, но удастся избежать в начале дня, послужит вам предупреждением.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 12 декабря 2018 | 21:31
По улицам Резекне курсирует первый электрический автобус
Одна из целей долгосрочного развития Латвии указывает, что компании, которые предоставляют услуги общественного транспорта, должны обеспечить пассажирские перевозки так, чтобы не наносить ущерба окружающей среде. В Резекне купили четыре сделанных в Чехии электрических автобуса, и первый уже ходит по улицам города, сообщает Latgales reģionālā televīzija.
Автобусы купили у одной из крупнейших чешских компаний — транспорт ее производства курсирует в Словакии, Германии, Швейцарии, а также других европейских странах. Главное отличие — двигатель, который работает благодаря батареям.
Представители фирмы рассказали: одной батареи хватает примерно на 150 км. Кроме того, автобус ездит бесшумно и не загрязняет среду.
Автобусы купили, проанализировав результаты исследования, которые Министерство сообщения провело в крупнейших городах Латвии. В рамках проекта Резекне дали квоту на 4 таких автобуса. Программу также реализуют в Вентспилсе, Елгаве, Юрмале и других городах, а также ищут другие дружественные среде решения. Резекне, однако, первый город, где проект реализовали на практике.
В данный момент по Резекне курсирует один электроавтобус, в день он перевозит несколько сотен пассажиров. Вскоре по улицам будут ездить и остальные три.
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