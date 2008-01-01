Под Даугавпилсом в ДТП погиб водитель

Новости Происшествия | 9 декабря 2018 | 18:33

Пресс-фото Пресс-фото

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 84 ДТП, в одном из них погиб один человек, сообщили агентству LETA в пресс-службе Госполиции.

Это ДТП произошло в 09.23 в Калкунской волости Даугавпилсского края. Водитель автомашины Land Rover Range Rover съехал с проезжей части дороги, машина перевернулась. Водитель погиб на месте происшествия.

Delfi