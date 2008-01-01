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Сегодня у вас вдруг проснется исключительный нюх на деньги. Будем надеется, что вам удастся разнюхать достаточное количество.
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Новости Происшествия | 9 декабря 2018 | 18:33
Под Даугавпилсом в ДТП погиб водитель
За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 84 ДТП, в одном из них погиб один человек, сообщили агентству LETA в пресс-службе Госполиции.
Это ДТП произошло в 09.23 в Калкунской волости Даугавпилсского края. Водитель автомашины Land Rover Range Rover съехал с проезжей части дороги, машина перевернулась. Водитель погиб на месте происшествия.
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