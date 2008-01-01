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10. Синоптики: Рождество вряд ли будет морозным, ожидаются снег и дождь
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 9 декабря 2018 | 18:27
Синоптики: Рождество вряд ли будет морозным, ожидаются снег и дождь
В ближайшую неделю в Скандинавии усилится антициклон, под его влиянием северо-восточный ветер принесет в Латвию воздушные массы из России. По последним прогнозам, в рождественские дни в Латвии сильных холодов не будет, ожидаются и снегопад, и дождь.
В обычной синоптической ситуации зимой в таких случаях обычно устанавливаются сильные морозы, но на сей раз, по прогнозам Global Forecast System, температура воздуха опустится лишь немного ниже нуля градусов.
Неделя перед Рождеством будет теплой, ожидаются обильные осадки в виде снега и дождя. Стойкий снежный покров может образоваться лишь в восточной части Латвии.
По нынешним прогнозам Global Forecast System, Рождество в Латвии будет снежным и морозным, но следует учитывать, что прогнозы меняются каждые шесть часов и пока не показывают единую тенденцию.
В рождественские дни температура воздуха в Латвии прогнозируется в интервале от +9 до -25 градусов, толщина снежного покрова - от 0 до 30 см. Усредненный прогноз на Рождество показывает температуру воздуха от +2 на западном Курземском морском побережье до -3 градусов на востоке страны, где высота снежного покрова может достичь 15 см.
В рождественские дни ожидается резкое повышение температуры в стратосфере над Арктикой. Если оно произойдет, во второй половине зимы в средних широтах, включая Европу, возможны большие волны холодов.
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