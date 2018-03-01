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17 октября
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
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Сегодня наитяжелейшей проблемой может стать решение вопроса о выборе цвета носового платка. Остальное затруднений вызывать не должно.
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Новости Общество | 17 октября 2018 | 21:22
Ушли в мир иной...
С 10 по 16 октября 2018 года в Даугавпилсском загсе было выдано 18 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Agarelova Raisa (15.09.1942 - 10.10.2018)
Avstralenko Nikolajs (28.10.1970 - 05.10.2018)
Bojarovs Boriss (24.09.1966 - 11.10.2018)
Bule Marija (16.08.1932 - 13.10.2018)
Cipkins Aleksejs (05.12.1935 - 11.10.2018)
Čerņenko Jurijs (03.11.1952 - 13.03.2018)
Feita Ļubova (02.01.1955 - 09.10.2018)
Feodorova Jevdokija (15.03.1929 - 10.10.2018)
Maculevičs Vladimirs (23.12.1933 - 08.10.2018)
Mezencovs Ivans (17.02.1939 - 09.10.2018)
Poteiko Aleksandrs (14.04.1960 - 13.10.2018)
Prudņikova Jeļena (06.11.1966 - 09.10.2018)
Silovs Jānis (15.05.1949 - 15.10.2018)
Sokolovs Aleksandrs (20.05.1930 - 13.10.2018)
Ševčenko Ņina (15.02.1926 - 14.10.2018)
Udaļcovs Vladimirs (28.07.1964 - 13.10.2018)
Vasiļjevs Ivans (14.01.1928 - 11.10.2018)
Volonte Anna (28.07.1933 - 09.10.2018).
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