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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
17 октября
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
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Сегодня вам придется забыть о гордости и попросить о помощи или, хотя бы, о продлении срока, иначе вам не справиться. Лучше поступить так, чем продемонстрировать полную неспособность справиться с задачей.
Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 17 октября 2018 | 20:39
В Циблской волости под трактором погиб мужчина
16 октября 2018 года в Циблской волости перевернулся трактор, и в результате аварии погиб мужчина, сообщила старший специалист Латгальского регионального управления Госполиции Ксения Белова, сообщает ЛЕТА.
Мужчина 1968 г. рожд. передвигался на тракторе "МТЗ" по сельской дороге. Он погиб на месте происшествия.
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