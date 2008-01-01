В Латгале пенсионерка, не желая зла, растила коноплю, пока не приехала полиция

Новости Происшествия | 17 октября 2018 | 20:35

Пресс-фото Пресс-фото

Летом Госполиция начало уголовное дело против пенсионерки из волости Декшарес Вилянского края, которая годами в своем придомовом огороде, не желая зла, растила коноплю, сообщает Латвийское радио.

72-летняя Дзидра Брузгуле была озадачена - в конце августа сотрудники полиции на основании подозрений, что растения содержат наркотические вещества, всю коноплю, которая в этом году удалась, конфисковали, чтобы провести экспертизу.

Всего стражи порядка срезали 363 куста с характерным для марихуаны запахом, сообщает Латвийское радио.

Председатель правления Латвийской ассоциации индустриальной конопли Гунтис Вилнитис считает, что полиция действовала безответственно, так как коноплю, содержащую наркотические вещества, на полях обычно не растят.

Сейчас уголовное дело закрыто, так как экспертиза подтвердила, что конопля наркотических веществ не содержит.

TVnet.lv