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Новости Экономика | 17 октября 2018 | 19:42
В Даугавпилсе организовали пикет против завода — но почти никто не пришел
В Даугавпилсе начали строить комплекс первичной переработки зерна. Новое производство будет находиться недалеко от микрорайона Крыжи, жители которого вышли на пикет — они против стройки, сообщает Латвийское радио-4.
Пикет у стен Даугавпилсской городской думы, направленный против строительства комплекса по переработке зерна компанией Latraps, организаторы согласовали с муниципалитетом. Однако выразить своё недовольство не пришли и 10 человек. Заместитель председателя городской думы Айвар Здановский признаётся, что так и не понял, в чём же причина недовольства горожан и какие цели они преследовали.
«Мы пригласили организаторов пикета на переговоры, чтобы узнать, что их не устраивает. Они не пришли. Пикет прошёл с десяток минут, участвовало 5 человек. Я так и не понял, против чего они пикетировали. Сложилось такое ощущение, что всегда есть люди, которые пикетируют против всего. Понимал бы, если бы это было против того, как у нас был случай в Межциемсе, где кожи делали — и там были неприятные запахи, были планы перевести их в Крыжи. Но с этой фирмой договор расторгнут. Может, они перепутали просто?» — указал он.
Главные опасения горожан при создании нового производства — это отрицательное влияние на здоровье.
— Если он будет отрицательно на людей влиять, тогда нет. Нехороший воздух — вот чего опасаются. Зерно — это же пыль. Если он современный будет, тогда ещё ничего, а так каждый опасается за свою жизнь.
— Там дома жилые, если бы не было жилых домов, можно было бы. Надо там, где меньше домов — на отшибе. Это же пыль, на лёгкие действует. Раньше люди работали, возили зерно машинами, сейчас этого нет. Все эти яды, которыми травят — всё это идёт на рабочих, а если ветер, то пыль эта влияет.
Конечно, есть те, что за. В этом случае, главный критерий сторонников — новые рабочие места.
— Ой, да ради бога. Пусть только заводы будут, чтобы людям было, где работать. Это самое главное. Вот сейчас завод строят, они же какие-то технологии другие, не так, как при царе Горохе, что запах на два километра. Я думаю, всё будет нормально, если нормально построят.
Latraps — крестьянский кооператив, в который входит почти тысячи хозяйств со всей Латвии, объединение занимается переработкой зерна. Почти треть членов кооператива — это крестьяне из Латгалии, но в регионе у компании не было своего комплекса приёма и переработки сырья. Председатель правления Latraps Эдгар Ружа отмечает, что они давно думали о создании такого предприятия
«Даугавпилсские крестьяне давно были активно заинтересованы, чтобы кооператив построил здесь своё зернопринимающий и перерабатывающий пункт. Мы как Latraps долго рассматривали, где и как это строить. Наш приёмный пункт сможет принимать 50-60 тысяч тонн зерна в год», — отметил Ружа.
У Latraps это будет восьмой пункт по всей Латвии — и второй крупнейший по мощности. Комплекс первичной обработки зерна будет обеспечивать приём, очистку и хранение. В дальнейшем планируется установить сушилку и построить 6 башен для хранения готовой продукции и 4 — для влажного зерна. Строительство проходит на территории бывшего мясокомбината, которую самоуправление включило в проект по приведению в порядок деградированных участков, добавил заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Айвар Здановский.
«Доведена до ума абсолютно деградированная территория. В рамках этих проектов мы, как правило, делаем дороги, подъездные пути, коммуникации, канализации. Всё, чтобы предприниматели могли бы работать, а уже сам запуск предприятия — это проблема предпринимателя», — пояснил он.
В планах компании — завершить все строительные работы в следующем году, чтобы спокойно принимать урожай 2019-го.
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