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Новости Латвия | 17 октября 2018 | 19:37

Латвия перейдет на зимнее время

Часы 28 октября нужно будет перевести на час назад — тем самым в Латвии, как и во многих других странах мира, осуществится переход на так называемое зимнее время. Дискуссии на уровне ЕС о целесообразности перевода часов весной и осенью еще не закончены, и пока Латвия придерживается прежнего порядка, сообщает Минэкономики.

Переход с летнего на зимнее время состоится в ночь на воскресенье 28 октября, в 4 часа. Следующий перевод часов намечен на 31 марта будущего года.

Как сообщалось, летом этого года Еврокомиссия инициировала дискуссию в странах-участницах – население опросили, чтобы выяснить мнение жителей каждой страны Евросоюза о сохранении или изменении существующего порядка определения времени. Большинство жителей Латвии выступило за отмену перевода часов и переход на единое время, но при этом отметило, что важно сохранить единый и скоординированный подход на всей территории ЕС к определению часовых поясов.

На основании полученных результатов опросов Еврокомиссия этой осенью подготовила проект директивы ЕС, предусматривающий отмену сезонного времени и предоставление права выбора постоянного времени (летнего либо зимнего) странам-участницам. Согласно проекту документа, отмена перехода на зимнее и летнее время осуществится в марте 2019 года, с очередным переводом часов на час вперед. Те же страны, которые захотят основным временем для себя установить зимнее, смогут это сделать через год, осенью 2019-го. И затем перевод часов в странах ЕС прекратится. Но в настоящее время дискуссии о предложении Еврокомиссии продолжаются, и окончательное решение не принято.

Как ранее сообщал Rus.lsm.lv, в Латвии впервые перевод часов (на летнее время) состоялся в 1981 году. Начиная с 1997 года, летнее время действует с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября. Проведенный по инициативе Еврокомиссии опрос показал: 56% жителей Латвии считают, что перевод времени на один час вперед или назад плохо сказывается на их самочувствии и здоровье. Как указывают медики, в зависимости от индивидуального состояния здоровья человека привыкание может занять от одного до семи дней. На самочувствие и здоровье тех, кому сложнее адаптироваться, перевод часов может повлиять неприятным образом. Особенно весной, когда время переводят на один час вперед.

LSM  

Комментарии:

17 октября 2018 21:23 - нелатыш

А своих мозгов у латвии нет? Задолбали этими переходами!

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