Студент хочет сделать Даугавпилс центром органной музыки

Новости Культура | 17 октября 2018 | 19:36

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Учащийся Даугавпилсской музыкальной средней школы им. Станислава Брока Артур Лисов получил разрешение от кафедрального собора Мартина Лютера на установку там цифрового органа. Юноша всерьез собирается превратить Даугавпилс в один из центров органной музыки в Латвии.

— Органом я буквально заболел лет пять назад, — рассказал Rus.Lsm.lv Артур. — Стал брать уроки у всемирно известной латвийской органистки Евгении Владимировны Лисицыной, продолжаю у нее учиться и сейчас (в феврале нынешнего года А. Лисов организовал концерт Е. Лисицыной в даугавпилсском костеле Непорочного зачатия пресвятой девы Марии, где находится пока единственный в городе орган. — Rus.Lsm.lv). Кроме этого, изучаю академический вокал в музыкальной школе. Скоро у меня концерты в Швеции. Я знаю, что в Даугавпилсе раньше было 4 действующих органа, а сейчас остался один. Хочу изменить ситуацию.

Орган в костеле Непорочного зачатия пресвятой девы Марии был создан в 1909 году польским мастером Адольфом Хоманом, капитальный ремонт прошел в 1984-м.

«Как и многие подобные органы в городах и местечках Латвии, он опять нуждается в ремонте. Для такого шикарного — я не побоюсь этого слова, я просто задохнулась от такой красотищи! — собора,орган довольно скромненький. Можно было бы и посерьезнее иметь», — говорила в свое время Е. Лисицына.

Вопрос с ремонтом пока не решен, и А. Лисов готов использовать прекрасную акустику лютеранского храма. Теперь осталось найти спонсоров для нового органа, и органная музыка в Даугавпилсе точно будет звучать чаще.

LSM