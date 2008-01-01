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Новости Культура | 17 октября 2018 | 19:36
Студент хочет сделать Даугавпилс центром органной музыки
Учащийся Даугавпилсской музыкальной средней школы им. Станислава Брока Артур Лисов получил разрешение от кафедрального собора Мартина Лютера на установку там цифрового органа. Юноша всерьез собирается превратить Даугавпилс в один из центров органной музыки в Латвии.
— Органом я буквально заболел лет пять назад, — рассказал Rus.Lsm.lv Артур. — Стал брать уроки у всемирно известной латвийской органистки Евгении Владимировны Лисицыной, продолжаю у нее учиться и сейчас (в феврале нынешнего года А. Лисов организовал концерт Е. Лисицыной в даугавпилсском костеле Непорочного зачатия пресвятой девы Марии, где находится пока единственный в городе орган. — Rus.Lsm.lv). Кроме этого, изучаю академический вокал в музыкальной школе. Скоро у меня концерты в Швеции. Я знаю, что в Даугавпилсе раньше было 4 действующих органа, а сейчас остался один. Хочу изменить ситуацию.
Орган в костеле Непорочного зачатия пресвятой девы Марии был создан в 1909 году польским мастером Адольфом Хоманом, капитальный ремонт прошел в 1984-м.
«Как и многие подобные органы в городах и местечках Латвии, он опять нуждается в ремонте. Для такого шикарного — я не побоюсь этого слова, я просто задохнулась от такой красотищи! — собора,орган довольно скромненький. Можно было бы и посерьезнее иметь», — говорила в свое время Е. Лисицына.
Вопрос с ремонтом пока не решен, и А. Лисов готов использовать прекрасную акустику лютеранского храма. Теперь осталось найти спонсоров для нового органа, и органная музыка в Даугавпилсе точно будет звучать чаще.
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