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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
17 октября
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
Именины:
Гайтс, Карина / Владимир, Наполеон, Степан
Гороскоп на день
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Как это обычно и случается, что-то тайное сегодня соблаговолит стать явным. Под знаком сей неожиданной новости этот день и пройдет.
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Источник: Банк Латвии
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Новости Латвия | 17 октября 2018 | 16:12
Среда, 17 октября: перепады температуры ночью и днем
В Латвии сохраняется преимущественно ясная погода — причем ночами уже холодно, но днем воздух прогревается практически по-летнему. Сегодня утром возможен туман, причем местами очень густой, сообщают метеорологи.
Ветер южный, слабый. С утра всего +5...+10 градусов, на востоке страны воздух местами остыл до 0…-1.
День ожидается солнечный, будет до +15…+19 градусов.
В Риге утром туманно, около +7, днем — до +17..+18 градусов.
Медицинский тип погоды первый, особо благоприятный.
LSM
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