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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

17 октября

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

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Как это обычно и случается, что-то тайное сегодня соблаговолит стать явным. Под знаком сей неожиданной новости этот день и пройдет.

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Новости Латвия | 17 октября 2018 | 16:12

Среда, 17 октября: перепады температуры ночью и днем

В Латвии сохраняется преимущественно ясная погода — причем ночами уже холодно, но днем воздух прогревается практически по-летнему. Сегодня утром возможен туман, причем местами очень густой, сообщают метеорологи.

Ветер южный, слабый. С утра всего +5...+10 градусов, на востоке страны воздух местами остыл до 0…-1.

День ожидается солнечный, будет до +15…+19 градусов.

В Риге утром туманно, около +7, днем — до +17..+18 градусов.

Медицинский тип погоды первый, особо благоприятный.

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