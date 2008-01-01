Даугавпилсский Русский дом открыл юбилейный сезон

Новости Культура | 16 октября 2018 | 21:02

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Центр русской культуры большим концертом и выставкой даров осени открыл свой очередной творческий сезон. В следующем году Русскому дому исполнится 25 лет.

Город – это не только архитектура и ландшафты, это в первую очередь люди, заметил пришедший с поздравлениями по случаю открытия генконсул Российской Федерации в Даугавпилсе Андрей Владимиров.

«Атмосфера Центра русской культуры объединяет представителей разных конфессий, что является особенностью Даугавпилса, она всех вдохновляет. Я себя здесь чувствую, как дома», — сказал дипломат. Руководитель Управления культуры Даугавпилсской городской думы Элеонора Клещинская в своем приветствии подчеркнула сплоченность команды директора Русского дома Героиды Ивановны Богдановой (директорствует с момента открытия — Rus.Lsm.lv) и выразила надежду на приток новых молодых сил.

За успешное выступление на XXVI Вселатвийском празднике песни и XVI Празднике танца наградили почетными грамотами руководителей творческих коллективов Центра русской культуры Арину Попову, Евгению Панову, Регину Круковскую, Татьяну Зубкову и Павла Гончарова. Последний был также награжден памятной медалью.

В обширной концертной программе участвовали все вокальные и танцевальные коллективы Русского дома: «Малиновый звон», «Славянка», «Русичи», «Вдохновение», «Русские карагоды» и «Узоры».

— Мы уже сейчас можем назвать точную дату празднования своего 25-летия – 24 мая 2019 года, — рассказали Rus.Lsm.lv в Русском доме. — Запланированы торжественный молебен в Борисоглебском соборе, праздник на улице Варшавской, где мы находимся, с народным гулянием и ярмаркой, концерт ансамбля «Русь» из Владимира (Россия).

В новом сезоне пройдут и традиционные праздники, полюбившиеся горожанам и гостям Даугавпилса (Татьянин день, Широкая Масленица, Дни славянской культуры, Яблочный спас и другие), и новые мероприятия.

Например, в марте будет вечер в честь 125-летия писателя Леонида Добычина, в романе которого «Город Эн» отражен Двинск начала ХХ века. В июле планируется провести первый Международный фестиваль колокольного звона.

А уже 26 октября, сообщает Центр русской культуры, состоится мероприятие, посвященное 200-летию со дня рождения российского императора Александра II и 140-летию Петербургско-Варшавского вокзала в Динабурге (его строительство завершилось в 1878 году). Начало — в 16:00.

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