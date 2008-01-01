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Новости Происшествия | 17 октября 2018 | 20:00

В Латвию пробрались две группы нелегалов: задержаны 14 нарушителей

AFI

По сообщению пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), 14 октября за незаконное нарушение границы были задержаны 12 граждан Вьтенама и двое их проводников из России.

Первое задержание проводилось на основе оперативной информации на дороге Виляка — Жигури — Лиепна, где пограничники остановили трех граждан Вьетнама и их российского проводника. Вторую группу в составе девяти вьетнамцев и одного гражданина России чуть позже задержали в волости Бригю.

Начато два уголовных процесса, все нелегалы помещены в центр задержанных иностранцев "Даугавпилс".

Delfi

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