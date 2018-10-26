Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 16 октября 2018 | 20:39

На 16 октября 2018 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- aвтомеханики;

- автоэлектрик;

- агенты по реализации;

- аналитик вычислений / баз данных;

- бетонщики;

- бригадир (в области строительства);

- водители грузовых автомобилей;

- врачи;

- главный налоговый инспектор;

- грузчики;

- дамский парикмахер;

- делопроизводитель (работа в Калкунах);

- дорожный мастер;

- дорожный рабочий;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- жестянщики;

- журналист;

- забойщик крупного рогатого скота (Савишки, Таборе);

- инвентаризатор леса;

- инженер автотранспорта;

- инженер дорожного строительства;

- инженер-электрик;

- инженер-программист;

- инженер-строитель;

- инженер-строитель систем тепло- , газо- и водоснабжения;

- инженеры-проектировщики;

- инженеры систем охраны;

- инженеры-технологи;

- интервьюер;

- каменщики;

- кладовщики;

- комплектовщик (работа в Риге);

- кондитер;

- конструктор-механик (машиностроение/металлообработка);

- консультант по закупкам / продажам;

- контролёр (швейное производство);

- коптильщик мяса (Червонка, Вецсалиена);

- коптильщик рыбы;

- корреспондент;

- кровельщики;

- кулинар;

- маляры;

- маркировщики изделий;

- массажист (работа в Калкунах);

- мастер (в области электротехники);

- мастера (швейное производство);

- медсестра;

- менеджер проектов информационных технологий;

- механик в цех;

- механики швейного производства;

- мойщики оборудования;

- монтажник строительных конструкций;

- монтажники строительных металлоконструкций;

- монтажники труб;

- монтёр слаботочных систем;

- монтёры по сборке кабеля;

- мясник (работа в Германии);

- наладчик деревообрабатывающего оборудования;

- начальник отдела информационных технологий;

- начальник почтового отделения;

- обработчики рыбы;

- оператор деревообрабатывающего станка;

- оператор землеройной машины (в области строительства);

- оператор компьютеризированного металлообрабатывающего станка с числовым программным управлением;

- оператор производства пиломатериалов;

- оператор реактора химического производства (работа в Риге);

- оператор фрезерного станка;

- оператор холодильного оборудования;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- отделочники;

- официанты;

- охранники;

- плиточник;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник врача (фельдшер) (Mедуми);

- помощник дорожного мастера;

- помощник кондитера;

- помощники повара;

- помощники руководителей строительных работ;

- почтальоны;

- преподаватель латышского языка;

- программист базы данных;

- продавец АЗС;

- продавцы-консультанты;

- продавцы розничной торговли;

- работники в лес;

- работники на фермы;

- работники склада;

- рекламный агент;

- ремонтные рабочие;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководители проектов;

- руководители структурных подразделений (машиностроение/металлообработка);

- руководители строительных работ;

- руководитель/ монитор-консультант;

- руководитель отдела культурного наследия;

- сантехники;

- сборщик металлических изделий;

- сборщики трубопроводов;

- сварщики;

- сиделка/ опекун (работа в Калупе);

- скотники (Вайкуляны, Ликсна);

- слесари;

- слесари металлоконструкций;

- слесари-ремонтники;

- слесарь подвижного состава;

- сметчик;

- советник руководителя;

- социальные опекуны;

- социальный реабилитолог (работа в Калупе);

- специалист-логистик;

- специалист по маникюру;

- специалист по холодильной технике;

- специалисты по продажам;

- старший консультант;

- столяр (работа в Вентспилсе);

- столяр–мебельщик;

- строители;

- строительные рабочие;

- строительный инспектор;

- строительный электрик;

- текстовый редактор;

- техник инженерных коммуникаций;

- техник информатики / электроники;

- технологи;

- токари;

- транспортный диспетчер;

- уборщики;

- учитель естествознания;

- учитель математики/ информатики;

- учителя дошкольного образования;

- учителя латышского языка;

- финансовый аналитик;

- фрезеровщик;

- швеи;

- шлифовщик;

- штукатуры;

- экономист;

- экскаваторщик;

- электрики;

- электромеханики лифтов;

- электрослесари;

- эрготерапевты.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 65436023, 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484368; 25714617

Приглашаем принять участие в мероприятии ,,Обучение у работодателя” и освоить профессию:

 Помощник бухгалтера

Период обучения: 6 месяцев с заключением трудового договора

Зарплата: 430 EUR в месяц

Если Вы готовы принять участие в обучении, и Вы соответствуете данным критериям:

 не участвуете в других мероприятиях;

 не имеете долгов Агентству занятости;

 не работали у данного работодателя 12 месяцев до начала Практического обучения;

 предыдущее Практическое обучение закончили 2 года назад;

 в предыдущем Практическом обучении не получили такую же профессиональную квалификацию, как в данном Практическом обучении;

 соответствуете требованиям работодателя;

Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.101, тел. 26608863 или к своему агенту.



Государственное агентство занятости приглашает безработных

в октябре 2018 года посетить компьютерные курсы:

 Курс- Э-коммерция и Интернет-маркетинг (26.10.2018. - 31.10.2018.) – 4 дня

Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:

 не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;

 старше 30 лет;

Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.101, тел. 26608863 или к своему агенту.



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