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Новости Экономика | 17 октября 2018 | 21:14

Реконструкция Дворца культуры будет продолжена

Daugavpil.lv

15 октября на заседании Даугавпилсской городской думы депутаты приняли решение взять заем в размере 474 913 евро для реализации проекта «Повышение энергоэффективности в Даугавпилсском Дворце культуры».

Было принято решение заключить с SIA “Lagron” договор о проведении дополнительных работ.

В сентябре 2017 года инспекторы Государственной пожарно-спасательной службы обследовали здание и констатировали многие несоответствия нормам пожарной безопасности. Работы были остановлены, так как возникла необходимость в проведении дополнительных работ, на которые требовалось дополнительное финансирование. В течение долгих месяцев возникшая проблема не решалась и не принималось решение о завершении данного объекта и сдачи его в эксплуатацию. 15 октября депутаты договорились о продолжении строительных работ.

Здание Дворца культуры построено в 1972 году. Оно является одним из крупнейших концертных залов Латвии и может принять 1 070 зрителей.

Daugavpils.lv

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