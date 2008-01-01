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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
17 октября
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
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Сегодня вам захочется полистать древний фотоальбом, заняться вычерчиванием генеалогического древа и просто "поплавать по волнам своей памяти". Плавайте, насколько вам позволяет здоровье.
Источник: ignio.com
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Новости Экономика | 17 октября 2018 | 21:14
Реконструкция Дворца культуры будет продолжена
15 октября на заседании Даугавпилсской городской думы депутаты приняли решение взять заем в размере 474 913 евро для реализации проекта «Повышение энергоэффективности в Даугавпилсском Дворце культуры».
Было принято решение заключить с SIA “Lagron” договор о проведении дополнительных работ.
В сентябре 2017 года инспекторы Государственной пожарно-спасательной службы обследовали здание и констатировали многие несоответствия нормам пожарной безопасности. Работы были остановлены, так как возникла необходимость в проведении дополнительных работ, на которые требовалось дополнительное финансирование. В течение долгих месяцев возникшая проблема не решалась и не принималось решение о завершении данного объекта и сдачи его в эксплуатацию. 15 октября депутаты договорились о продолжении строительных работ.
Здание Дворца культуры построено в 1972 году. Оно является одним из крупнейших концертных залов Латвии и может принять 1 070 зрителей.
Daugavpils.lv
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