Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

16 октября

Всемирный день продовольствия

Именины:
Дайга, Диния / Денис, Павел, Пётр

Гороскоп на день

Близнецы
21 мая
- 21 июня

Сегодня вас посетит феноменальное количество ценных мыслей и гениальных идей. Некоторые из них, пожалуй, имеет смысл записать - вдруг в будущем пригодятся.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
Ночь
7 .. 9 C
Утро
8 .. 10 C
День
16 .. 18 C
Вечер
9 .. 11 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {230}

2. С 11 ПО 14 ОКТЯБРЯ ДАУГАВПИЛС ПРИНИМАЕТ 350 СПОРТСМЕНОВ ИЗ 30 СТРАН, КОТОРЫЕ ПРИЕХАЛИ В НАШ ГОРОД, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ.

3. Аэропорт ждет частных инвестиций

4. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима

5. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

6. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

7. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}

8. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

9. Автобусы и трамваи {175}

10. Дело полицейского, скрывшегося с места аварии, ушло в прокуратуру

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Культура | 16 октября 2018 | 19:49

Состоится презентация новой книги историка Иосифа Рочко

LCB

25 октября в 16.00 в Секторе отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 2-й этаж) пройдет презентация новой книги краеведа Иосифа Рочко «Знаменитые евреи Латгалии». Свой новый том автор посвятил столетию латвийского государства.

Новая книга Иосифа Рочко – историка, краеведа, основателя и руководителя музея Даугавпилсской еврейской общины «Евреи в Даугавпилсе и Латгалии», кавалера Ордена трех звезд, является первой частью обширного исследования о знаменитых евреях, родившихся или проживавших в Давпилсе (Динабурге, Двинске) в течение последних 200 лет. В первом томе собраны сведения о 120 известных евреях местного происхождения с 1820 по 1920 год.

Именно в то время еврейское население в городе было самым многочисленным. Однако такие потрясения, как Первая мировая война, революции, борьба за независимость Латвии и неоднократная смена власти заставили многих горожан, в том числе и евреев, покинуть Даугавпилс в поисках лучшей жизни в России или на Западе. Такова была судьба значительной части героев новой книги Иосифа Рочко. Большинство переехало в крупные города России – Санкт-Петербург (Ленинград) и Москву, дети более зажиточных семей – в Европу и США. Там выходцы из Даугавпилса добились успеха и признания, как писатели, поэты, художники, музыканты, актеры, ученые, врачи, юристы, раввины, преподаватели, предприниматели, промышленники, архитекторы, инженеры, государственные деятели, дипломаты, и военнослужащие.

В книге использованы материалы предыдущих публикаций автора, а также данные из Википедии, Циклопедии, Краткой еврейской энциклопедии, сайта «Родившиеся в Даугавпилсе» и других источников.

Книга опубликована при финансовой поддержке Агентства развития латгальского региона, Фонда государственного культурного капитала, акционерного общества “Latvijas Valsts meži”, Даугавпилсской городской думы, Даугавпилсской еврейской общины и еврейского религиозного общества, при использовании пожертвований посетителей музея «Евреи в Даугавпилсе и Латгалии» и поддержке общества “Memory and Help”.

Книга Иосифа Рочко «Знаменитые евреи Латгалии. Часть I. Знаменитые евреи Динабурга-Двинска. 1820-е гг. – 1920 г.» доступна в Секторе отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки (ЛЦБ) и в филиале ЛЦБ библиотеке Яунбувес.

В целях информирования общественности во время презентации книги может проводиться фото- и видеосъемка.

LCB

Добавить комментарий

 