Состоится презентация новой книги историка Иосифа Рочко

Новости Культура | 16 октября 2018 | 19:49

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25 октября в 16.00 в Секторе отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 2-й этаж) пройдет презентация новой книги краеведа Иосифа Рочко «Знаменитые евреи Латгалии». Свой новый том автор посвятил столетию латвийского государства.

Новая книга Иосифа Рочко – историка, краеведа, основателя и руководителя музея Даугавпилсской еврейской общины «Евреи в Даугавпилсе и Латгалии», кавалера Ордена трех звезд, является первой частью обширного исследования о знаменитых евреях, родившихся или проживавших в Давпилсе (Динабурге, Двинске) в течение последних 200 лет. В первом томе собраны сведения о 120 известных евреях местного происхождения с 1820 по 1920 год.

Именно в то время еврейское население в городе было самым многочисленным. Однако такие потрясения, как Первая мировая война, революции, борьба за независимость Латвии и неоднократная смена власти заставили многих горожан, в том числе и евреев, покинуть Даугавпилс в поисках лучшей жизни в России или на Западе. Такова была судьба значительной части героев новой книги Иосифа Рочко. Большинство переехало в крупные города России – Санкт-Петербург (Ленинград) и Москву, дети более зажиточных семей – в Европу и США. Там выходцы из Даугавпилса добились успеха и признания, как писатели, поэты, художники, музыканты, актеры, ученые, врачи, юристы, раввины, преподаватели, предприниматели, промышленники, архитекторы, инженеры, государственные деятели, дипломаты, и военнослужащие.

В книге использованы материалы предыдущих публикаций автора, а также данные из Википедии, Циклопедии, Краткой еврейской энциклопедии, сайта «Родившиеся в Даугавпилсе» и других источников.

Книга опубликована при финансовой поддержке Агентства развития латгальского региона, Фонда государственного культурного капитала, акционерного общества “Latvijas Valsts meži”, Даугавпилсской городской думы, Даугавпилсской еврейской общины и еврейского религиозного общества, при использовании пожертвований посетителей музея «Евреи в Даугавпилсе и Латгалии» и поддержке общества “Memory and Help”.

Книга Иосифа Рочко «Знаменитые евреи Латгалии. Часть I. Знаменитые евреи Динабурга-Двинска. 1820-е гг. – 1920 г.» доступна в Секторе отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки (ЛЦБ) и в филиале ЛЦБ библиотеке Яунбувес.

В целях информирования общественности во время презентации книги может проводиться фото- и видеосъемка.

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