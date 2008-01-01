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Новости Общество | 16 октября 2018 | 19:44
Даугавпилс посетили специалисты по туризму из Пскова
14 октября Даугавпилс посетили участники IV международной конференции «Популяризация культурного и исторического наследия и развитие туризма» из Пскова (Россия).
Участники конференции ознакомились с музеем Даугавпилсской 6-й средней школы им.Райниса и приняли участие в театрализованном уроке «Школа Райниса во времена Райниса». Затем гости отправились на экскурсию в дом Райниса в Беркенеле.
Во второй половине дня участники конференции посетили Даугавпилсскую крепость. В конференц-зале Центра искусств Марка Ротко прошла встреча с представителями Агентства развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления, во время которой гости посмотрели презентацию о туристическом предложении Даугавпилса и обсудили возможности дальнейшего сотрудничества. После этого участники конференции осмотрели выставки Арт-центра Марка Ротко и отправились на экскурсию по Даугавпилсской крепости.
Как отметила организатор выездной конференции, эксперт отдела по туризму Комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму Администрации города Пскова Людмила Владимирова, подобные выездные конференции очень полезны и помогают приобрести новый опыт и знания.
IV международная конференция «Популяризация культурного и исторического наследия и развитие туризма» проходила с 11 по 14 октября 2018 года в Пскове, Резекне и Даугавпилсе. Её проведение поддержали Администрация Псковской области, Псковский областной союз туриндустрии и Консульство Латвийской Республики в Пскове. В работе конференции принимали участие специалисты самоуправлений в области туризма, сохранения культурного наследия, организации культурных мероприятий, представители турфирм и ремесленники из России, Латвии и Эстонии.
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