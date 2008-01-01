В седьмой раз в Даугавпилсе прошла неделя карьеры

Новости Общество | 16 октября 2018 | 19:41

Пресс-фото Пресс-фото

С 8 по 12 октября в учебных заведениях Даугавпилса уже в седьмой раз прошла Неделя карьеры. Это цикл мероприятий, позволяющий молодёжи познакомиться с различными профессиями, чтобы определиться со своей будущей карьерой.

8 октября в центре «Зиноо» состоялось открытие мероприятия. У школьников 5-8 классов была возможность встретиться с семью разными профессионалами своего дела, познакомиться со спецификой работы, узнать о развитии их карьеры. В свою очередь, старшеклассники приняли участие в дискуссии «Управляй своей карьерой сам».

Всю неделю подобные мероприятия проходили как в школах, так и на производстве.

Программа Недели карьеры порадовала своим разнообразием. Кроме учебных экскурсий на предприятия, можно было ознакомиться с работой ремесленников, побывать на их мастер-классах, поучаствовать в викторинах и образовательных играх.

Молодёжный отдел организовал мероприятие «В вихре профессий найди свою», где каждый участник смог примерить на себя конкретную деятельность профессионала.

На заключительном мероприятии ребята делились впечатлениями, информацией, всем тем, что смогли узнать, участвуя в Неделе карьеры.