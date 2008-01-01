В частном секторе Даугавпилса установят контейнеры для зеленой массы

Новости Общество | 16 октября 2018 | 19:36

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Началась активная подготовка территории города к зимнему сезону. До весны отключили фонтаны, убрались на клумбах, а жёлтые листья, которые ещё красуются на деревьях, скоро покроют шуршащим ковром газоны и тротуары. В задачах Управления коммунального хозяйства максимально эффективно привести в порядок городские территории до морозов и снегопадов.

Началась активная подготовка территории города к зимнему сезону. До весны отключили фонтаны, убрались на клумбах, а жёлтые листья, которые ещё красуются на деревьях, скоро покроют шуршащим ковром газоны и тротуары. В задачах Управления коммунального хозяйства максимально эффективно привести в порядок городские территории до морозов и снегопадов.

Для жителей частного сектора по традиции организована акция по сбору зелёной массы. В разных микрорайонах города установят большие контейнеры для мусора растительного происхождения. Устроители просят жителей соблюдать правила и не выбрасывать в контейнер бытовой и строительный мусор.

За соблюдением правил использования контейнеров для зелённой массы будет следить Полиция самоуправления. Вблизи мест их установки поставят мобильные камеры наблюдения, которые помогут выявить нарушителей.

Контейнеры будут стоять две недели: с 22 октября по 4 ноября. Информацию о месте их установки можно будет найти на домашней странице Даугавпилсского самоуправления www.daugavpils.lv.