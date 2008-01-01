В Карсаве задержан нелегальный торговец дизельным топливом

Новости Происшествия | 16 октября 2018 | 19:20

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На прошлой неделе в Карсаве был задержан нелегальный торговец дизтопливом, у него конфисковано 1500 литров горючего, сообщила агентству LETA представитель Латгальского регионального управления Госполиции Ксения Белова, сообщает ЛЕТА,

На прошлой неделе полицейские, проверяя полученную информацию, провели несколько обысков и по подозрению в совершении правонарушений задержали мужчину 1966 г. рожд. Изъято около 1500 литров незаконно хранившегося дизтоплива и необходимое для этого оснащение.

По информации полиции, мужчина собирался незаконно продать горючее. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции в связи с незаконной продажей горючего. За это правонарушение ему грозит штраф в размере от 70 до 700 евро.

На прошлой неделе сотрудники Лудзенского полицейского участка во время обыска у мужчины 1983 г. рожд. изъяли примерно 12 г вещества, похожего на марихуану. Этот мужчина тоже ранее уже попадал в поле зрения полиции.

Делфи